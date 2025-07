Samsung fabricará chips de IA para Tesla en acuerdo por u$s 16.500 millones

Samsung Electronics Co. fabricará semiconductores con inteligencia artificial para Tesla Inc. en un nuevo acuerdo de US$16.500 millones que supone una victoria para su división de fundición, que no ha obtenido buenos resultados.

La mayor empresa de Corea del Sur anunció el lunes que se aseguró el acuerdo de fabricación de chips por 22,8 billones de wones, que se prolongará hasta finales de 2033. El plan es que una próxima planta en Taylor, Texas, produzca el chip AI6 de próxima generación de Tesla, según confirmó el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, en X, ratificando una información de Bloomberg News.

Las acciones de Samsung que cotizan en Seúl subieron un 6,8%, su nivel más alto desde septiembre, mientras que las de sus proveedores, como Soulbrain Co., se dispararon 16%. Un portavoz de Samsung se negó a hacer comentarios, alegando cláusulas de confidencialidad en el contrato.

“Es difícil exagerar la importancia estratégica de esto”, escribió Musk, de 54 años, en X. Describió el valor del acuerdo anunciado por Samsung como “lo mínimo indispensable” y afirmó que la producción real “será varias veces superior”.

El director ejecutivo de Tesla y propietario de X recorrerá personalmente la línea de fabricación de chips y ha sido autorizado por Samsung para ayudar a optimizar la producción, según declaró. El componente AI6 constituirá la base del conjunto de hardware de conducción de Tesla para automóviles en los próximos años. Según Musk, Samsung produce el actual sistema AI4.

La adjudicación del contrato, el primero desde que el presidente ejecutivo Jay Y. Lee fue absuelto de todos los cargos legales pendientes, se produce en un momento en que Samsung ha ido perdiendo terreno en la fabricación de chips. La empresa, que fabrica sus propios chips de memoria y también semiconductores para clientes, ha tenido dificultades para conseguir pedidos suficientes para aprovechar al máximo su capacidad de fundición. Ha pospuesto la finalización de su nueva fábrica de Texas hasta 2026.

“Su negocio de fundición ha sido deficitario y ha luchado contra la infrautilización, por lo que esto le ayudará mucho”, afirmó Vey-Sern Ling, director general de Union Bancaire Privée en Singapur. “El negocio de Tesla también podría ayudarles a atraer a otros clientes”.

Esto contrasta con el fabricante líder de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que sigue sin poder satisfacer toda la demanda. TSMC mantuvo una cuota dominante del 67,6% del mercado mundial de fundición en el primer trimestre de este año, según TrendForce, con sede en Taipéi. La cuota de Samsung se redujo al 7,7% desde el 8,1% del trimestre anterior.

Samsung y TSMC van rumbo a ofrecer la próxima generación de semiconductores, con tecnología de 2 nanómetros, y el nuevo acuerdo se considera una señal de confianza en el próximo avance tecnológico de Samsung.

Aunque el contrato puede representar una pequeña parte de los ingresos anuales de la fundición, tiene un mayor valor como catalizador de innovación a largo plazo, según Ryu Young-ho, analista de NH Investment & Securities Co. También refuerza la reputación de Samsung como la alternativa más sólida a TSMC, en un momento en el que Intel Corp. lucha por convencer a inversores escépticos sobre su estrategia.

En Tesla, Musk ha afirmado que el futuro de la empresa dependerá de alcanzar el objetivo largamente perseguido de conducción autónoma real. La semana pasada, tras unos resultados decepcionantes, advirtió que Tesla enfrentará “unos trimestres difíciles” hasta lograr entregas a gran escala, algo que prevé para la segunda mitad de 2026.

