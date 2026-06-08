Sheinbaum presenta prototipo de Olinia, el primer auto eléctrico respaldado por el gobierno mexicano

Una startup de vehículos eléctricos respaldada por el gobierno mexicano presentó su primer prototipo en una ceremonia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien elogió el proyecto como una opción de movilidad asequible y una muestra de ingeniería desarrollada en el país.

Con una sonrisa, Sheinbaum condujo el domingo el prototipo para seis pasajeros, denominado Olinia 1, hasta un escenario instalado en un hangar de la Fuerza Aérea Mexicana al norte de Ciudad de México. La mandataria ha promovido a Olinia como un proyecto emblemático que combina la manufactura nacional y la transición energética con el impulso a las ambiciones industriales de México.

“Durante mucho tiempo se habló de México como un país destinado únicamente a producir lo que otros imaginaban”, señaló Sheinbaum ante una multitud que incluía a decenas de diseñadores e ingenieros involucrados en el proyecto. “Olinia es la muestra de que México puede ir más allá”.

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Sheinbaum, una excientífica climática, ha promovido a Olinia como una alternativa de movilidad urbana con cero emisiones que podría ayudar a México a desarrollar cadenas de suministro nacionales y lanzar una marca propia. El vehículo está diseñado para trayectos cortos dentro de las ciudades y no para circular por autopistas, ubicándose en una categoría orientada al transporte asequible y de baja velocidad.

Próximo prototipo

En julio se presentará un prototipo del modelo de carga de Olinia, similar a una camioneta pequeña. Se espera que las ventas comiencen en el verano de 2027. El vehículo de pasajeros tendrá un precio estimado de 150.000 pesos, equivalentes a unos US$8.600.

El gobierno también planea instalar entre 2.000 y 3.000 estaciones de carga en Ciudad de México y dos estados vecinos antes de finales del próximo año, afirmó durante el evento el director de Olinia, Roberto Capuano.

LM