Fernanda Miño, candidata de Fuerza Patria: "En los barrios populares hay un deterioro social profundo y el Estado desapareció"

El desfinanciamiento tanto de los comedores populares como de la secretaría de Integración Socio Urbana, —dependencia que tiene por fin diseñar e implementar políticas y proyectos para mejorar las condiciones de vida en los barrios marginales, buscando su desarrollo integral a través de la expansión de infraestructura y el acceso a servicios—, constituyen los dos impactos más fuertes de la política social impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. Así lo consideró Fernanda Miño, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, en diálogo con "QR!".

“Hay un deterioro de lo social que se observa en la red comunitaria conformada por centros culturales, clubes y demás espacios. Antes teníamos con qué hacerle frente al narcotráfico. Ahora, sin esas herramientas y con un Estado que desapareció, nos encontramos desprotegidos”, sostuvo en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 con el fin de visibilizar la situación de exclusión que se vive en la provincia de Buenos Aires, principal distrito donde casi 15 millones de electores estarán en condiciones de sufragar el domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas generales.

Miño señaló que la falta de presencia estatal habilitó el crecimiento de las economías criminales: “Liberan zonas y las fronteras, y mientras tanto tienen a la policía y a la gendarmería hostigando incluso a los jubilados, dejando desprotegidos a los barrios”, denunció. En esa línea, advirtió sobre la existencia de un "relativismo perverso” en la vida cotidiana: “Todo vale, todo es lo mismo”, criticó.

Un estudio reveló que quienes viven en barrios populares mueren 11 años antes que el resto de la población

La candidata también hizo referencia al caso de financiamiento narco que involucra al diputado José Luis Espert, y aseguró que las revelaciones judiciales que muestran la ligazón entre narcotráfico y política “son algo que en los barrios se ve hace tiempo, aunque no se pueda denunciar porque nunca se llega a la verdad sobre quiénes habilitan y financian esas redes”, mencionó.

La candidata remarcó que los comedores comunitarios y los espacios de contención fueron los primeros en ser desfinanciados, al tiempo que se instaló un discurso que los “demonizó y tiñó de corrupción”. “Destruyeron la secretaría de Integración Socio Urbana. Yo fui perseguida política y judicialmente. Me involucraron en una causa inventada y pusieron en peligro a mi familia”, denunció, y subrayó que fue sobreseída por la Justicia.

En contraste con esa realidad, criticó la actitud del presidente Javier Milei: “¿Qué hacía cantando y gritando en un acto? Es una burla para nosotros. El pueblo lo ve como alguien que goza con el dolor ajeno. Hace fiestas en medio del desastre”, relató en referencia al show musical donde el mandatario presentó su nuevo libro el lunes en el Movistar Arena.

Finalmente, Miño expresó que su compromiso con la política se sostiene en un horizonte distinto al del oficialismo: “Ellos vinieron a hacer negocios con la política, y nosotras queremos usarla como herramienta de transformación social. Mucha gente se siente engañada. Teníamos la esperanza de vivir un poco mejor”, concluyó.

