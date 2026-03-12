Causa AFA: "Chiqui" Tapia declara este jueves ante el juez Amarante

Claudio “Chiqui” Tapia se presentará este jueves a las 12 ante los tribunales del Fuero Penal Económico para declarar en el marco de una investigación judicial vinculada a presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes previsionales por más de $19.300.000. La defensa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino había solicitado que se anulara su citación a indagatoria, pero la Justicia rechazó ese planteo.

La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con la presentación de Tapia se cerrará la ronda de declaraciones de los dirigentes citados por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

En los tribunales de la avenida de los Inmigrantes 1950 habrá un fuerte operativo de seguridad, en un escenario similar al que se vivió este miércoles cuando declaró el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El juez les prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses del Mundial de Estados Unidos. Sin embargo, posteriormente le otorgó a Tapia el permiso para viajar. A Toviggino, no.

Las indagatorias comenzaron el viernes pasado con la presentación del director general de la AFA, Gustavo Lorenzo, quien entregó un escrito y decidió no responder preguntas. La misma estrategia siguieron el lunes el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor en el cargo, Cristian Malaspina. Toviggino también optó por esa postura.

La defensa de Tapia en este expediente está a cargo de Luis Fernando Charró. El letrado asumió la semana pasada a horas de la citación original. El cambio de abogados le permitió al presidente de la AFA postergar su indagatoria una semana. Pasó así de ser el primero en declarar al último.

La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA.

Qué se investiga

La causa penal investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social. La ley penal tributaria sanciona esta conducta con penas de dos a seis años de prisión.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de cáracter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.