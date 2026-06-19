Acceso a la vivienda: aseguran que el 90% de los jóvenes todavía sueña con tener casa propia

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los mayores desafíos para los jóvenes argentinos. Según explicó Miguel Chej Muse, asesor inmobiliario, cerca de la mitad de las búsquedas inmobiliarias corresponden a personas menores de 40 años, aunque las posibilidades concretas de compra continúan limitadas por las dificultades para acceder al crédito y generar capacidad de ahorro.

"Hoy los jóvenes menores de 40 años representan entre el 45 y el 50 por ciento de las búsquedas a través de los portales inmobiliarios", señaló.

El especialista indicó que existen cuatro vías principales para llegar a la vivienda propia: el crédito hipotecario, el ahorro personal, la ayuda familiar y las herencias. Sin embargo, advirtió que ninguna de ellas atraviesa actualmente su mejor momento.

"El último mes hubo 600 hipotecas en la Ciudad de Buenos Aires", destacó, al remarcar que la participación de los bancos sigue siendo limitada y que la mayor parte de los préstamos son otorgados por el Banco Nación.

Además, explicó que para acceder a un crédito hipotecario los compradores deben contar previamente con un ahorro equivalente al 25% o 30% del valor de la propiedad.

Educación financiera y crédito hipotecario, las claves para acceder a una vivienda

Chej Muse consideró que uno de los problemas estructurales es la falta de educación financiera desde edades tempranas. "No hay educación financiera en ninguna, casi en ninguna etapa", afirmó.

No obstante, rechazó la idea de que las nuevas generaciones hayan perdido el interés por la propiedad privada. Por el contrario, aseguró que la demanda sigue siendo muy fuerte. "El 85 o 90 por ciento quiere ser propietario, quiere tener un lugar donde desarrollar su vida y a su familia", sostuvo.

Respecto al financiamiento, señaló que los bancos comenzaron a reducir las tasas hipotecarias, aunque todavía permanecen en niveles elevados. Según explicó, una tasa competitiva debería ubicarse por debajo del 8%, mientras que una relación similar a la de un alquiler requeriría tasas cercanas al 5%. "Mientras haya ventana de crédito también hay que aprovecharlo", recomendó.

Alquileres, expensas y las zonas más buscadas

El desarrollador inmobiliario también analizó el mercado locativo y alertó sobre el peso creciente de las expensas en los presupuestos familiares. "Hay alquileres que salen lo mismo que la expensa del edificio", advirtió.

En ese contexto, indicó que muchos propietarios están ajustando valores para mantener competitivas sus unidades frente a una oferta que supera los 16.000 departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las zonas más demandadas mencionó a Palermo, Belgrano, Villa Urquiza y Saavedra, aunque destacó especialmente a Boedo y San Cristóbal por su relación entre precio, conectividad y calidad de vida.

Además, resaltó el atractivo de los PH, una tipología cada vez más buscada por quienes intentan reducir gastos mensuales. "El 20% de la demanda busca PH y la oferta de PH es el 6% de la oferta", concluyó.