Advierten que una de cada diez familias ya no puede pagar sus deudas y crece la presión sobre los bancos

La morosidad de las familias argentinas alcanzó niveles históricamente elevados y refleja el deterioro del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y las altas tasas de interés. La economista Carolina Mannucci aseguró que el fenómeno dejó de ser un problema aislado para convertirse en una señal de alarma para todo el sistema financiero.

La especialista advirtió que el crecimiento del endeudamiento ya afecta tanto a los créditos personales como a las tarjetas de crédito y alertó que, en las entidades no bancarias, los niveles de mora alcanzan registros récord.

Deudas para cubrir gastos básicos, no para invertir

"El incremento en la morosidad de las familias y los créditos personales realmente asombra, porque están ya rayando en el 11%, cuando por lo general lo más normal era un 3%", explicó Mannucci. Además, remarcó que "si vamos a lo que es tarjetas de crédito, ya la mora está rozando el 8,4%, cuando ahí el promedio era 1,5", una cifra que evidencia el creciente nivel de endeudamiento de los hogares.

Según la economista, el problema no radica únicamente en el aumento de la mora, sino también en el destino de los créditos. "Estamos hablando de que los préstamos personales van de 1.200.000 pesos a 2 millones y medio. No es tanto si uno toma que la canasta básica es un millón y medio", sostuvo.

La especialista explicó que los saldos impagos en tarjetas de crédito oscilan entre $450.000 y $900.000, montos que, lejos de financiar inversiones o bienes durables, se utilizan para afrontar gastos cotidianos. "Tranquilamente estamos hablando de colegios, alquiler, comida o servicios. Son importes muy chicos", enfatizó.

También advirtió que la situación es todavía más delicada en las fintech y entidades no bancarias. "Hay algunas que están en el 22% y otras en el 26% de morosidad. Realmente es récord. Es tremendo", afirmó.

Las tasas agravan el problema y preocupan al sistema financiero

Para Mannucci, el principal factor que profundiza el endeudamiento es el efecto de los intereses acumulados. "Se empiezan a acumular los intereses sobre intereses sobre intereses", explicó, al señalar que muchas entidades no bancarias cobran tasas superiores al 100% anual, mientras que en los bancos tradicionales la Tasa Nominal Anual (TNA) suele ubicarse entre el 60% y el 80%, sin considerar el Costo Financiero Total (CFT).

La especialista sostuvo que las entidades financieras comenzaron a reaccionar ante el aumento de la mora con reducciones de tasas y extensión de plazos, aunque consideró que esas medidas son insuficientes. "Todavía no alcanza", resumió.

Finalmente, vinculó el deterioro del crédito con la política económica. "No pueden ya a esta altura tomar como ancla salarial para frenar la inflación. La gente perdió muchísimo poder adquisitivo", aseguró, y concluyó con una advertencia sobre el impacto social de la situación: "El que se está endeudando se está 'boludizando', esa es la realidad".