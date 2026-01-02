Aldo Abram: “Vamos a volver a estar por debajo del 2% de inflación y probablemente del 1%”

En diálogo con Canal E, el economista Aldo Abram evaluó el nuevo esquema monetario del Gobierno y explicó por qué, a su entender, el mercado está interpretando de manera errónea el funcionamiento de las bandas cambiarias.

Para Abram, uno de los puntos centrales no está tanto en las bandas del dólar, sino en la política de acumulación de reservas. “Lo más importante en realidad de todo lo que se ha lanzado como nuevo esquema de política monetaria es el tema de las compras de reservas”, afirmó, y advirtió que se generaron “algunas falsas expectativas” respecto del movimiento del tipo de cambio.

Según el economista, existe un error conceptual extendido entre analistas: “La mayoría de los economistas y analistas de inversión del mundo consideran que un tipo de cambio se tiene que mover más o menos como la inflación pasada, lo cual es un error conceptual”. Abram explicó que la pérdida de valor de una moneda se refleja primero en el mercado cambiario y recién meses después en los precios de bienes y servicios.

Bandas cambiarias y expectativas del mercado

Abram remarcó que la suba del techo de la banda no determina el valor del dólar, aunque sí puede generar confusión. “La banda no determina el tipo de cambio, pero a su vez es cierto que te genera cierta expectativa en los que no entienden cómo funciona el mercado cambiario”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el resultado será una mayor distancia entre el dólar de mercado y el techo de la banda: “La banda cambiaria se va a alejar mucho más rápido de lo que se hubiera alejado manteniendo el anterior esquema”.

Al analizar el impacto en la economía real, puso el foco en la demanda de pesos y la compra de reservas por parte del Banco Central. “El gobierno y el Banco Central han dicho que van a comprar reservas en la medida que aumente la demanda de pesos”, explicó, y vinculó ese proceso con una desaceleración inflacionaria.

Inflación, presupuesto y perspectivas para 2026

Abram se mostró optimista respecto a los precios. “Vamos a ver reflejado en una baja de la inflación en los próximos meses”, afirmó, y proyectó que “vamos a volver a estar por debajo del 2% de inflación y probablemente ya estemos por debajo del 1% en el segundo semestre”. Según sus estimaciones, la inflación cerraría el año en torno al 15%.

Sobre el Presupuesto y las metas oficiales, reconoció que los números son ambiciosos, aunque destacó una diferencia clave con el pasado: “Las diferencias con lo que están diciendo en promedio los consensos de los economistas no es tan amplia como la que solíamos tener en el pasado”.

Finalmente, al referirse a los dólares liberados del blanqueo, descartó una salida masiva del sistema: “No creo que lo hagan para salirse del riesgo argentino porque a la larga fueron un muy buen negocio”, concluyó.

