Alquileres: los ingresos de viviendas destinadas a casa habitación quedarán exentos de Ganancias

La reciente reglamentación que exime del impuesto a las Ganancias a los ingresos provenientes de alquileres destinados a vivienda abrió un intenso debate entre especialistas tributarios. Para el tributarista Santiago Sáenz Valiente, la medida representa un beneficio tanto para propietarios como para inquilinos, aunque todavía existen aspectos que generan incertidumbre.

Según explicó, "la ley de modernización fiscal dispuso una norma legal por la cual declaró la exención de los inmuebles que sean destinados a casa habitación". De esta manera, el propietario dejará de tributar Ganancias por esos ingresos, mientras que el inquilino conservará los beneficios fiscales vigentes.

"El inquilino va a tener la deducción que tenía antes", remarcó el especialista, quien aclaró que continuará vigente la posibilidad de deducir parte del alquiler en el impuesto a las Ganancias a través del formulario correspondiente.

Dudas sobre la reglamentación y el alcance de la exención

Sáenz Valiente señaló que uno de los principales interrogantes surge en torno a los inmuebles pertenecientes a sociedades comerciales. En ese sentido, advirtió que "el decreto pretende recortar lo que la ley dijo, porque la ley no lo limitó a que sean personas humanas los propietarios".

El tributarista consideró que esta situación podría derivar en futuras controversias judiciales. "Para mí el decreto está por encima de la ley, y pienso que va a tener algunos cuestionamientos judiciales si no se resuelve", sostuvo.

Además, vinculó estas modificaciones con los cambios introducidos en la tributación de las operaciones inmobiliarias. Explicó que el Gobierno eliminó gravámenes que afectaban determinadas ventas de inmuebles, ampliando los beneficios fiscales para los propietarios.

Inocencia fiscal y dólares no declarados

Durante la entrevista también se refirió al proyecto de inocencia fiscal impulsado por el Gobierno y al blanqueo de dólares fuera del sistema financiero. Según indicó, todavía persisten dudas entre los contribuyentes respecto de la implementación práctica de la medida.

"No hay una confianza absoluta de parte de la gente de hacer estos depósitos", afirmó. Sin embargo, destacó que quienes ingresen al régimen podrían realizar depósitos significativos sin enfrentar cuestionamientos fiscales automáticos.

Al mismo tiempo, recordó que los controles vinculados al origen de los fondos seguirán vigentes. "Hay que tener cuidado con el tema de la Unidad de Información Financiera, que mantiene todos sus derechos de control y de averiguación", explicó.

Finalmente, el especialista consideró que el éxito del régimen dependerá de una mayor simplificación normativa. "Esto va a funcionar si le ponen menos trabas y modifican la inocencia fiscal", concluyó, al tiempo que señaló que muchos contribuyentes esperan nuevas modificaciones antes de tomar decisiones sobre sus ahorros y declaraciones patrimoniales