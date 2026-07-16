Análisis de la inflación de junio: "Los precios estacionales no jugaron a favor en el proceso de desaceleración”

El economista Maximiliano Ramírez dialogó con Canal E y analizó el dato de inflación de junio, que se ubicó en 1,9% y perforó por primera vez en varios meses el piso del 2% mensual.

Ramírez sostuvo que el resultado estuvo en línea con las expectativas del mercado. "Está muy en línea con lo que estábamos esperando. Un dato que no sorprendió y estuvo bastante acorde con las estimaciones que teníamos dentro de la consultora y también con los datos del REM", explicó.

La inflación acumula tres meses de desaceleración

El economista destacó que el índice mantiene una tendencia descendente desde marzo y remarcó que se trata del tercer mes consecutivo con una baja en la dinámica de precios. "Desde el pico de marzo estás con un proceso de desaceleración", señaló.

Sin embargo, explicó que el comportamiento de los precios estacionales no contribuyó a la baja del índice general. "Los precios estacionales esta vez no jugaron a favor del proceso de desaceleración porque aumentaron 3,4%, un dato bastante significativo", detalló.

La inflación núcleo marcó una de las principales señales positivas

Para Ramírez, uno de los datos más relevantes del informe fue la evolución de la inflación núcleo, que excluye factores más volátiles. "La noticia más relevante fue el dato de inflación núcleo, que desaceleró hasta 1,6% desde el 1,9% de mayo", afirmó.

El economista explicó que el dato refleja una diferencia cada vez más marcada entre el comportamiento de los bienes y los servicios. "Los servicios aceleraron al 2,9%, desde un 2,5% que veníamos teniendo el mes pasado, pero los bienes desaceleraron fuertemente y se ubicaron en 1,4%, desde el 2% de mayo", indicó.

En ese sentido, sostuvo que existe "una dicotomía bastante importante" entre ambos segmentos. Mientras rubros como turismo, hotelería y recreación mantienen aumentos elevados, los bienes muestran una desaceleración más pronunciada, impulsada también por la mayor competencia derivada de la apertura de importaciones.