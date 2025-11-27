Antonella Semadeni: “El sector ganadero está atravesando un contexto favorable para producir”

En diálogo con Canal E, la economista de FADA, Antonella Semadeni, evaluó la coyuntura ganadera y sostuvo que el sector atraviesa “un escenario positivo” impulsado por mejores condiciones productivas y comerciales.

Según afirmó la entrevistada, “el sector está atravesando un contexto favorable para la producción ganadera”, gracias a las recientes lluvias y a un mayor optimismo de mediano plazo que mejora el clima de negocios.

Semadeni destacó que los productores están volviendo a apostar por mayor eficiencia. “Hay interés en agregar kilos, en mejorar rendimientos y en ganar eficiencia”, señaló, algo que impulsa la retención de animales y refuerza la tendencia alcista de la hacienda.

De hecho, remarcó que en los últimos dos meses los precios se ubicaron 45 puntos por encima de la inflación, mientras que la relación novillito–maíz se encuentra “en los mejores niveles de la última década” por el bajo precio del grano.

Exportaciones: China, EE.UU. y cambios regulatorios

En materia exportadora, la economista explicó que hasta mayo se registraban caídas por factores internos como infraestructura deficitaria, logística costosa y un tipo de cambio poco competitivo. Sin embargo, en los últimos meses comenzó un leve repunte. La baja parcial de condiciones a la carne y una mejora del tipo de cambio generaron “algo de alivio”, aunque insistió en que el panorama depende de variables externas en constante movimiento.

Entre los puntos clave, destacó la incertidumbre por la salvaguardia que analiza China, al ser el destino del 70% de las exportaciones argentinas. “Habrá que ver qué sucede a partir del 26 de enero”, advirtió. Respecto a los precios, aclaró que China paga un promedio de 5.000 dólares la tonelada, menor que Estados Unidos, pero aún competitivo.

Como dato positivo, celebró que el cupo de 80.000 toneladas para ingresar a Estados Unidos se concretaría y podría ampliarse vía licencias preferenciales o reducción arancelaria.

Reformas, impuestos y desafíos pendientes

Consultada por los costos que enfrentan los productores, Semadeni advirtió que la reforma impositiva será determinante. Reconoció avances como la eliminación de trabas a las exportaciones, la reducción de retenciones del 9% al 5%, la desregulación del mercado de cueros y el inicio de la trazabilidad electrónica desde enero.

Aun así, remarcó que quedan temas urgentes: la eliminación total de retenciones, la suspensión de ganancias por tenencia —anunciada por el Gobierno pero no aplicada— y la necesidad de reactivar el crédito con tasas más accesibles.

En un contexto macro más estable, Semadeni señaló que comienza a reactivarse el interés por producir novillos pesados de exportación. Explicó que, entre agosto y octubre, estos animales registraron una suba del 35%, empujados por nuevas expectativas. “Cuando tenés una macro más ordenada, surge el incentivo a agregar kilos”, sostuvo.

