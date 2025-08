Armando Farina: “Nos mandan la factura de una cena a la que no fuimos invitados”

En diálogo con Canal E, Armando Farina, vicepresidente de CADAM, criticó con dureza el reciente acuerdo salarial del 6% y denunció la falta de representación de su cámara en la mesa de negociaciones.

CADAM, fuera de la mesa

“Nos mandan la factura de una mesa en la que no nos invitaron a cenar”, expresó el entrevistado en referencia al acuerdo paritario alcanzado entre sindicatos y cámaras como CAME y CAC. Desde CADAM –junto a ASU– afirman que, pese a representar una porción significativa del empleo formal en el sector (más de 1,2 millones de puestos de trabajo), siguen sin ser convocados a participar.

“Se acuerdan cosas que los benefician a ellos, como el aumento en el INACAP o seguir pagando el aporte por COVID, y nosotros no estamos de acuerdo”, sostuvo el dirigente. Además, planteó que muchas de las condiciones discutidas exceden el tema salarial, afectando los costos empresariales sin un debate justo ni transparente.

El Gobierno, según indicó, actúa como mediador en una disputa en la que las cámaras excluidas buscan tener voz. “Estamos en una discusión donde el Gobierno trata de mediar para que podamos defender una paritaria justa”, explicó.

Pese a reiteradas gestiones ante la Secretaría de Trabajo, CADAM y ASU no logran ser incluidos. “No sabemos cuáles son los temas internos por los que no nos citan, entendemos que es un mero manejo administrativo”, denunció Farina.

Críticas al acuerdo del 6% y exigencias de transparencia

Respecto al reciente incremento del 6% que aún espera homologación, Farina se mostró cauto. “Puede que sea mucho o poco, lo vamos a saber en base a los índices de inflación mayorista”, dijo. Recordó que en el mes anterior los salarios aumentaron 1% frente a una inflación mayorista del 0,3%, lo que implicó una recuperación de poder adquisitivo. No obstante, subrayó que habrá que evaluar los números de los próximos meses para determinar la necesidad de corregir o no el acuerdo.

El dirigente también se refirió a la resolución judicial que había declarado como voluntario el pago al INACAP, pero que fue revertida. “Se han hecho las presentaciones, están en etapa de amparo y seguramente llegarán a la Corte”, anticipó. Añadió que múltiples actores se están presentando como amicus curiae (amigos del tribunal) para dar su posición.

En ese sentido, Farina advirtió: “Vamos a pedir rendición de cuentas y que se investigue a todas las cámaras que han recibido aportes, especialmente las que integran el directorio de CAME”.

Finalmente, reiteró la voluntad de diálogo de CADAM, pero insistió en que la inclusión en la mesa de negociación es indispensable para garantizar equidad y transparencia en las paritarias. “Queremos defender tanto a los trabajadores como a las empresas, pero con participación real”, concluyó.