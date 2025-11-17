Black Week mayorista: dos semanas de fuertes descuentos y más de 600 ofertas

En diálogo con Canal E, Daniel Acuña, gerente de Supermercados Mayoristas Masivos, explicó cómo se desarrolla la Black Week nacional y qué señales está mostrando el consumo hacia fin de año.

Promociones extendidas, descuentos acumulables y más de 600 productos en oferta

La Black Week mayorista comenzó oficialmente hoy según CADAM, pero Supermercados Mayoristas Masivos decidió anticiparse y prolongar la acción. Según detalló Acuña, “lo estamos haciendo por dos semanas”, desde el 15 hasta el 28 del mes.

El gerente explicó que eligieron más de 500–600 ofertas, con rebajas importantes: “descuentos que van hasta un 40, 45, 50 por ciento”, aunque el promedio general se ubica entre 15% y 30%. Todas las categorías participan, desde comestibles y bebidas hasta frescos, perfumería y limpieza, en coordinación con proveedores y la acción nacional impulsada por CADAM.

Una característica distintiva es la simpleza del sistema de descuentos. Acuña remarcó que “no depende del medio de pago, no depende de la cantidad de unidades, no depende del método de envío”, ya sea compra presencial o a través de la aplicación.

Además, las promociones bancarias se mantienen acumulables, lo que permite mejorar aún más el precio para el consumidor.

Un leve repunte del consumo y expectativas positivas para fin de año

Acuña reconoció que la comparación interanual continúa siendo difícil: “estamos entre un 20 y 25 por ciento por debajo del año pasado” en unidades vendidas. Sin embargo, desde septiembre y octubre se observó una leve recuperación. En su cadena, esa mejora representa un crecimiento del 5% al 7%, dependiendo de la categoría.

De mantenerse la tendencia, noviembre podría cerrar mejor que los meses previos, potenciado por estas dos semanas de descuentos nacionales. “Estamos en una línea de recuperación, aunque todavía lejos del año anterior”, señaló.

En paralelo, las fiestas ya empiezan a mover la demanda, en especial entre los comercios que reponen stock antes que el consumidor final. Por eso, dentro de las ofertas de Black Week se incluyeron pan dulces, budines, champagne, sidras, vinos y cajas navideñas. En palabras de Acuña, “ya se empezaron a vender, pero donde más notamos movimiento es en nuestros comerciantes”, que necesitan exhibir estos productos temprano.

El mayorista también lanzó una caja navideña completa por 20.000 pesos —incluye vinos, sidra, pan dulce, garrapiñada, turrón y más— que suele tener gran demanda corporativa por su practicidad: “esa caja navideña resuelve el problema de qué regalar a un empleado”, explicó.

