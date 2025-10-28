Roberto Cachanosky sobre la suba de los mercados: “El riesgo país puede manipularse fácilmente”

En entrevista con Canal E, el economista Roberto Cachanosky sostuvo que su incursión en la política buscaba “crear una corriente, una opción pro-mercado y republicana” que ofreciera una salida al enfrentamiento permanente entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

“El objetivo era conformar otra fuerza política, liberal y de tradición republicana, que le quitara riesgo a la Argentina”, explicó, al advertir que mientras el país siga atrapado entre dos polos antagónicos, “las inversiones se frenan por la incertidumbre del rumbo”.

Cachanosky destacó que sigue difundiendo sus ideas desde distintos espacios y plataformas. “Hace décadas que vengo defendiendo mis ideas, no necesito una banca para hacerlo”, aclaró. Su propósito, señaló, no era personal sino institucional: “Intenté hacerlo porque me pareció que institucionalmente valía la pena”.

“El riesgo país es fácilmente manipulable”

Consultado sobre las variaciones recientes en el dólar y el riesgo país, Cachanosky explicó que el mercado argentino “es muy chico comparado con los europeos o el de Estados Unidos”, lo que facilita su manipulación.

“Basta con que JP Morgan compre una parte de los bonos argentinos para que el riesgo país suba o baje con facilidad”, indicó. Además, reveló que el Tesoro estadounidense intervino en el mercado cambiario antes de las elecciones “con más de 400 millones de dólares” para evitar una corrida.

Según el economista, esa maniobra permitió al Gobierno llegar al fin de semana electoral con estabilidad cambiaria, pero advirtió que “no se trata de un problema resuelto”. “Esto es un proceso mucho más largo y llevará tiempo”, remarcó.

Volatilidad política y falta de previsibilidad

Cachanosky recordó una anécdota de 2002 con economistas argentinos y el chileno Hernán Büchi para ilustrar cómo el país retrocede incluso tras grandes reformas. “En ese momento creíamos que las privatizaciones y la desregulación del menemismo eran irreversibles, y después vino el kirchnerismo y barrió con todo”, relató.

Por eso, alertó sobre el “exitismo” que a veces domina la política local: “Esto de que ya cambiamos para siempre no es así”. Mencionó que en 1995 Carlos Menem ganó con la convertibilidad consolidada, pero en 2003 tuvo que bajarse de la segunda vuelta presidencial. “La volatilidad del electorado argentino se traduce en falta de previsibilidad en las reglas de juego”, afirmó.

Medidas urgentes para estabilizar la economía

De haber estado en el gobierno, Cachanosky aseguró que “hubiese liberado por completo el mercado de cambios” inmediatamente después de las elecciones.

“Con el apoyo de Estados Unidos y el optimismo post electoral, era el momento para hacerlo”, explicó. Según su análisis, mantener las bandas cambiarias y el atraso del tipo de cambio “desincentiva las exportaciones, subsidia las importaciones y genera desocupación”.

El economista concluyó que liberar el mercado habría sido una señal contundente de confianza hacia el futuro. “Lamentablemente, siguen jugando al mercado de cambios con las bandas y no sé qué otra cosa”, lamentó.