Cambios en el Código Aduanero: qué cambia para importadores y exportadores

Las modificaciones al Código Aduanero que comenzaron a regir introducen ajustes técnicos que, según explicó José Lopetegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), no implican un cambio sustancial en la operatoria diaria del comercio exterior.

“Estos cambios del Código Aduanero son adecuaciones a normas que el gobierno ya había expuesto a fines de 2023”, señaló, y aclaró que el eje central es la solicitud de clasificación arancelaria previa.

El especialista remarcó que la medida no altera de forma directa los derechos ni las condiciones comerciales, pero sí apunta a reducir el riesgo sancionatorio. “No es tan relevante como para decir qué le cambia al importador o al exportador, pero sí da previsibilidad ante dudas en la clasificación”, afirmó. En el esquema anterior, una mala clasificación podía derivar en denuncias por declaración inexacta y multas de hasta cinco veces el perjuicio fiscal. “Es un dolor financiero importante”, subrayó.

Previsibilidad aduanera y el impacto en pymes

Lopetegui explicó que tanto pymes como grandes empresas quedan alcanzadas por la misma reglamentación. “Uno se queda más tranquilo cuando presenta una declaración jurada y la Aduana tiene 30 días para expedirse”, indicó, aunque advirtió que ese plazo es difícil de cumplir por falta de personal y acumulación de expedientes.

En caso de que la Aduana no responda en ese lapso, el importador podrá despachar la mercadería con la posición declarada, aunque deberá constituir una garantía. “El despacho va a salir, pero con una garantía”, precisó. Aun así, destacó un beneficio clave: “No va a corresponder la multa si luego la Aduana dice que la posición no era correcta”. Esa eliminación del riesgo sancionatorio representa, según dijo, un alivio significativo para el sector. “Uno ya no tiene la espada de Damocles sobre la cabeza”, graficó.

También mencionó la posibilidad de solicitar el origen anticipado de la mercadería, lo que reduce conflictos posteriores. “Me puedo equivocar en el origen, pero me estoy salvando de la multa”, explicó.

Apertura comercial, costos y competencia externa

Sobre el contexto económico, Lopetegui advirtió que la baja de aranceles en sectores como textiles y calzado profundiza la competencia externa. “Bajar del 35 al 20% afecta mucho a los fabricantes locales”, sostuvo. A eso se suma el fuerte impacto del comercio electrónico y los envíos por courier. “Los couriers están amarrotados y eso está golpeando fuerte”, alertó.

Finalmente, señaló que la apertura comercial no fue acompañada por una reducción de impuestos internos. “Las reglas de bajar derechos de importación no se correspondieron con bajar impuestos al fabricante local”, concluyó.

