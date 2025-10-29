Carlos Etchepare: “El sector productor es antiperonista y eso se notó en la elección”

En diálogo con Canal E, el periodista y especialista en el mercado agrícola, Carlos Etchepare explicó los cambios en el voto rural tras las elecciones y analizó la relación entre el campo, el Gobierno y los Estados Unidos.

El voto rural y el aval al Gobierno

“Yo creo que no cambió el sector del campo productor; lo que ocurrió es que muchos que antes no habían ido a votar, ahora sí lo hicieron”, afirmó Etchepare, al analizar el impacto del voto rural en la provincia de Buenos Aires.

Según el especialista, “el sector productor es, entre comillas, antiperonista, y eso se notó en la elección”, aclarando que los votos del campo “no definen una elección, ni a nivel provincial ni municipal, pero muestran una tendencia política clara”.

Etchepare consideró que el campo volvió a tener expectativas altas tras el resultado electoral y el apoyo a las políticas de Javier Milei. “Hasta ahora lo venían entreteniendo diciendo que no había posibilidades de avanzar en el Congreso. Esas expectativas han crecido ahora, por supuesto”, remarcó.

El periodista recordó que el primer gran apoyo económico que recibió el Gobierno vino del sector agroexportador. “En aquel momento, en tres días, la agroindustria exportadora le dio al Gobierno más de 6.000 millones de dólares de ingresos inmediatos”, señaló. Ese flujo de dólares permitió “contener la crisis cambiaria en vísperas de una elección clave”.

Retenciones, dólar y el papel de Estados Unidos

Consultado sobre qué espera el campo a cambio de esa ayuda, Etchepare fue claro: “Lo que van a esperar es una disminución en los derechos de exportación, algo que podría recién ocurrir en 2026”.

Sin embargo, advirtió que “los 7.000 millones adelantados por el sector son un anticipo que va a faltar en noviembre y diciembre”, lo que reducirá la liquidación de divisas en los próximos meses.

“No va a haber un gran ingreso de dólares; los que van a liquidar en lo que queda del año no serán más de 3.500 millones”, sostuvo, alertando sobre las dificultades del Banco Central para recomponer reservas.

Sobre la relación con Estados Unidos, el analista fue categórico: “A Estados Unidos no le gusta que la Argentina compita en serio, quitándole impuestos a sus productores”, ya que ambos países son competidores directos en el mercado agroexportador.

Respecto al valor de la soja, advirtió que los precios internacionales no siempre se traducen en beneficios locales. “La Argentina está vendiendo su soja a 460 dólares la tonelada, pero el productor recibe 300, porque el 26% se lo queda el Gobierno en derechos de exportación”, explicó.

“No hay que confundir el precio de Chicago con el precio real que recibe la Argentina”, concluyó Etchepare, subrayando que las retenciones siguen siendo el principal obstáculo para el desarrollo del agro nacional.

