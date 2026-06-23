Carolina Manucci: “La mayor cantidad de empleo es lo que hoy está en una situación crítica”

Mientras sectores estratégicos como la energía y la minería exhiben cifras récord de crecimiento, la contracara del modelo económico argentino se refleja en una fuerte caída de la actividad industrial, el empleo formal y la producción manufacturera. Así lo planteó la economista Carolina Manucci durante una entrevista con Canal E, donde analizó los sectores ganadores y perdedores de la economía actual.

Según explicó, el principal motor de crecimiento se encuentra en Vaca Muerta y la actividad energética. “Estamos hablando de una producción neuquina que creció más de 136% interanual”, destacó, al tiempo que remarcó que las exportaciones energéticas ya superan los 6.000 millones de dólares anuales.

Sin embargo, advirtió que la realidad es muy diferente para gran parte de la industria nacional. “Hay ganadores y perdedores muy marcados”, afirmó, y señaló que la industria manufacturera acumuló una caída del 6% durante el primer trimestre de 2026, con niveles de utilización de capacidad instalada cercanos al 54%.

La industria y el empleo, entre los más afectados

Manucci puso especial énfasis en el deterioro de sectores históricamente relevantes para la generación de empleo. “El textil es uno de los rubros más golpeados con una producción que ha caído un 33,2% interanual”, sostuvo. Además, indicó que algunas plantas trabajan apenas al 20% de su capacidad instalada.

La economista también alertó sobre la situación de la industria automotriz y de maquinaria. “Tenemos una caída interanual del 24,6%”, explicó sobre la producción de vehículos, mientras que la fabricación de maquinaria y equipos registró retrocesos cercanos al 30%.

Para Manucci, uno de los principales problemas radica en que los sectores que lideran el crecimiento son intensivos en capital, pero no en generación de puestos de trabajo. “La mayor cantidad de empleo es lo que hoy por hoy está en una situación crítica”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre el deterioro del mercado laboral formal. “Hay caídas de casi 370.000 puestos de trabajo registrados, es muchísimo”, señaló, y agregó que los concursos preventivos, suspensiones y despidos continúan afectando a numerosas actividades.

El desafío de distribuir el crecimiento

La economista sostuvo que el éxito de un modelo económico no depende únicamente del crecimiento de sectores específicos, sino de su capacidad para expandirse hacia el resto de la economía. “No alcanza con que crezcan algunos sectores, aunque sean muy exitosos”, explicó.

Para respaldar su análisis, comparó la experiencia argentina con países que lograron transformar recursos estratégicos en desarrollo integral, como Noruega, Canadá y Australia. En contraste, mencionó los casos de Nigeria y Angola, donde el crecimiento concentrado derivó en mayores niveles de desigualdad.

Asimismo, destacó que existen herramientas para impulsar un crecimiento más equilibrado. “El gobierno podría invertir en educación, servicios y obras públicas para dinamizar otros sectores”, indicó.

Finalmente, puso como ejemplo la necesidad de mejorar la infraestructura en Neuquén para acompañar el desarrollo energético. “A Neuquén le falta infraestructura y hasta rutas le falta”, concluyó, al considerar que la obra pública podría convertirse en un motor clave para generar empleo y estimular la actividad económica en todo el país.