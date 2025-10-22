China dejó de importar soja estadounidense: “Los productores estadounidenses están sufriendo ese descuento"

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E la paradoja del vínculo entre Argentina y Estados Unidos en medio de la guerra comercial con China, y advirtió sobre los efectos del dólar soja, la política de biocombustibles y la situación de las exportaciones.

“Es realmente una paradoja lo que sucede, no porque tenga la intención deliberada de perjudicar al gobierno del presidente Trump, sino porque las acciones que se toman, que se tomaron este año para traer dólares rápido del campo para que el productor liquide, le generan un perjuicio a la administración estadounidense”, explicó Javier Preciado Patiño.

China dejó de comprarle soja a Estados Unidos

Asimismo, remarcó que, “China, que habitualmente le compra un porcentaje, digamos 30 o 40% de soja a Estados Unidos y otro 60 lo compra en Brasil, desde mayo no le compra un gramo más de soja a Estados Unidos”. En cambio, planteó que se volcó a Brasil y a la Argentina: “Normalmente le exporta cuatro o cinco millones, este año está exportando el doble, más del doble. Diez a China y otros dos a otro destino”.

Para Preciado Patiño, la situación genera un impacto directo sobre la administración de Donald Trump: “Lo hace menos dependiente a China de las sojas estadounidenses, lo cual es una enorme contradicción que le está trayendo muchos dolores de cabeza al presidente norteamericano”.

Sobreoferta de soja en el mercado global

A su vez, destacó que el mercado global de soja “está muy bien abastecido, no hay un problema en donde no alcanza la soja”, y cuando eso ocurre, “ese sobrecosto que te generan las tarifas no la paga el consumidor, sino que la paga el productor”.

“Los productores estadounidenses están sufriendo ese descuento de precios porque no tienen al cliente chino, además tiene que comprar insumos importados que vienen ya con estas nuevas tarifas arancelarias, los costos le han aumentado y el precio de los ingresos le han bajado”, comentó el entrevistado.

La paradoja se agrava con las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la importación de carne argentina. “Sumarle las últimas declaraciones de Trump diciendo vamos a importar carne vacuna de Argentina, así bajamos el precio para nuestros consumidores, y bueno, ya el sector rural, la América Rural, que es uno de los grandes soportes electorales de Trump, están incendiados del fastidio”, subrayó.