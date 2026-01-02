China fija cupos a la carne argentina y despeja temores en el sector ganadero

China dio a conocer los resultados finales de su investigación por salvaguardias a la carne vacuna importada y confirmó la aplicación de cupos por país, con una penalización del 55% de arancel para quienes exporten por fuera de esas cuotas. Aunque la noticia generó preocupación inicial, el consultor ganadero, Víctor Tonelli, llevó tranquilidad al sector.

En diálogo con Canal E, el especialista explicó que los fundamentos ya habían sido anticipados por Beijing: “El gobierno chino decía que las importaciones habían afectado a su propia cadena productiva”, bajo la sospecha de ventas a precios inferiores. Sin embargo, aclaró que “en ningún momento hubo maniobras de dumping por parte de los países exportadores”, sino simples acuerdos comerciales con los importadores.

Finalmente, China estableció una cuota total cercana a 2,7 millones de toneladas, alrededor de un 15% menos que las importaciones de 2025, aunque con diferencias clave entre países.

Argentina, entre los ganadores del nuevo esquema

Tonelli fue contundente al analizar el reparto de cupos: “Claramente Argentina y Uruguay han sido ganadores”. En el caso argentino, la cuota asignada supera en unas 100.000 toneladas lo exportado el año pasado, lo que permite crecer sin pagar el arancel adicional.

En contraste, Brasil y Australia quedaron por debajo de sus volúmenes habituales. “Exportar fuera de cuota deja de ser competitivo para cualquiera”, advirtió Tonelli, al remarcar que el salto del 12% al 55% de arancel hace inviable excederse.

Además, destacó que el esquema tendrá vigencia entre 2026 y 2028, con aumentos automáticos del 2% anual, y una cláusula clave: “El gobierno chino tendrá en cuenta flexibilizaciones posibles en función del comportamiento del mercado”. Para Tonelli, esto confirma que “fue más una señal política interna que una restricción real al comercio”.

Incluso, señaló que Argentina podría desviar parte de sus envíos hacia Estados Unidos: “Se está por instrumentar una cuota adicional de 80.000 toneladas para EE.UU., con mejores precios”.

Precios internacionales firmes y consumo interno en transición

Pese a una baja del volumen exportado, el ingreso de divisas creció con fuerza. “La FAO registra 21 meses consecutivos de suba en los precios internacionales”, explicó Tonelli. En ese contexto, Argentina cerró el año con un 8% menos de volumen, pero casi un 40% más de valor por tonelada.

Sobre el mercado interno, anticipó estabilidad en el corto plazo: “No estoy viendo aumentos de precios por lo menos hasta marzo”, aunque alertó que “en los próximos dos años la oferta de ganado va a caer” por la recuperación de stocks, lo que mantendrá precios firmes.

En consumo, la tendencia es clara: “Inexorablemente vamos a consumir menos vacuno y más cerdo y pollo”, en línea con el mundo, donde estas carnes explican el 80% del consumo total.

Finalmente, Tonelli destacó el contexto actual: “Los precios y la liberación de exportaciones son un estímulo fenomenal”, y subrayó la necesidad de crédito para acelerar la recuperación ganadera.

