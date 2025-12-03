Christian Lamesa: “Las propuestas de EE.UU. fueron muy viables y razonables”

En diálogo con Canal E, Christian Lamesa, analista internacional, afirmó que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia avanzan en un marco de crecientes tensiones geopolíticas y presiones cruzadas.

El analista internacional confirmó que el reciente encuentro de cinco horas entre Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Whitkoff refleja una etapa “constructiva” en las negociaciones por la guerra en Ucrania. Según explicó, esta fue la octava reunión entre ambos y tuvo la particularidad de la presencia de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Lamesa destacó que, según los trascendidos, Rusia evaluó como “muy viables y razonables” las nuevas propuestas territoriales que llevó la delegación estadounidense.

El especialista recordó que desde los primeros contactos, Whitkoff transmitió a Trump propuestas enfocadas en reconocer los nuevos territorios bajo control ruso, levantar sanciones y frenar la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Para Lamesa, esta línea se mantiene sin grandes cambios: “No veo que vaya a haber una variación en la postura de Estados Unidos”. También reveló que, contrario a lo previsto, Whitkoff no viajó a reunirse con Volodímir Zelensky y regresó directamente a Washington, lo que interpretó como una señal de que las conversaciones seguirán centradas entre Moscú y la Casa Blanca.

Europa fuera de la mesa: tensiones y cálculos estratégicos

Al analizar el rol europeo, Lamesa fue contundente: “Concretamente, es cerrarle la puerta a quienes quieren boicotear cualquier acuerdo de paz”. Sostuvo que las demandas de Kiev y de las principales capitales europeas son “fantasiosas”, comparándolas con que Hitler hubiera pretendido imponer condiciones a los Aliados en 1945. Para él, la exigencia de que Rusia se retire de todos los territorios y pague indemnizaciones carece de relación con la situación del campo de batalla.

El analista afirmó que Europa intenta preservar un modelo “unipolar y globalista”, incompatible con la estrategia geopolítica de Donald Trump, centrada en la reindustrialización de Estados Unidos. En ese marco, consideró lógico que Washington y Moscú negocien por fuera de Europa: “La única opción es dejar afuera a Europa, debilitarla lo más posible para evitar que siga obstaculizando la paz”.

Lamesa remarcó que la prolongación de la guerra —que ya costó cientos de miles de vidas ucranianas, según explicó— responde en parte a la presión europea para mantener un enfrentamiento que, a su juicio, “ya está perdido”.

Riesgo nuclear y advertencia de Putin

Consultado sobre las recientes amenazas de un conflicto entre Rusia y Europa, Lamesa no dudó: “Desgraciadamente es muy posible, y esto no sería un chiste: sería una guerra nuclear”. Recordó que un general italiano de la OTAN mencionó la posibilidad de un ataque preventivo contra Rusia, algo que definió como “una locura en toda regla”.

En esa línea, interpretó las declaraciones de Putin como una respuesta lógica al incremento de discursos belicistas en Europa: “Si Europa quiere una guerra con nosotros, estamos listos”, citó, agregando que Rusia no tendría con el continente la misma delicadeza que mostró en Ucrania respecto a la población civil.

Lamesa fue categórico al cerrar: “Yo no descarto para nada un ataque nuclear que convierta a una ciudad europea en una pila de ceniza radioactiva”.

