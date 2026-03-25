Claudio Montiel: “La familia no llega a fin de mes y ese stock de deudas empieza a ser impagable”

La situación económica de los hogares argentinos atraviesa un momento crítico, con ingresos que no alcanzan y un endeudamiento creciente. Según el último relevamiento de la consultora Centrix, más del 56% de las familias no logra cubrir sus gastos mensuales, lo que genera un efecto dominó en la economía cotidiana.

En ese sentido, Claudio Montiel explicó a Canal E que “más o menos el 57% te responde que llega al 20 del mes”, marcando un límite claro en la capacidad de los ingresos. A partir de allí, el recurso inmediato es la deuda: “cómo hacés para cubrir del 20 al fin de mes, bueno, te tenés que endeudar”, señaló.

Endeudamiento estructural y tasas impagables

El problema no es solo el acceso al crédito, sino las condiciones en las que se toma. Montiel advirtió que “las tasas de interés están realmente muy altas”, con niveles que superan el 170% anual en billeteras virtuales y más del 200% en refinanciación de tarjetas.

Este contexto genera un círculo vicioso: “la familia no llega a fin de mes, como no llega a fin de mes, se tiene que endeudar… y ese stock de deudas empieza a ser impagable”. De hecho, el 90% de los encuestados asegura que paga sus deudas con dificultad.

Además, el destino de esos préstamos refleja la gravedad del escenario: “más del 75% es para cubrir gasto corriente… para comer, para vestirse”, lo que evidencia que la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un sustituto del ingreso.

Percepción económica y efecto político

El deterioro del bolsillo también impacta en la percepción social. Montiel destacó que “creció mucho la negatividad de la situación económica actual propia”, con un salto significativo en marzo tanto en la evaluación personal como en la del país. La desconfianza también alcanza a los indicadores oficiales: “el 84% te dice que su salario no le gana a la inflación” y “el 66% te dice que no le cree al dato de inflación”, lo que agrava la sensación de pérdida de poder adquisitivo.

En este marco, la economía cotidiana comienza a influir directamente en la política. “La micro empieza a penetrar en la imagen del gobierno”, afirmó Montiel, al tiempo que advirtió que la aprobación de la gestión cayó de 45% a 38% en el último mes.

Finalmente, dejó una definición contundente sobre el comportamiento electoral: “la gente vota con el bolsillo”, subrayando que, más allá de otros factores, el ingreso familiar sigue siendo el principal termómetro social.



