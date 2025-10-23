Cómo se maneja el sector inmobiliario rural en tiempos de crisis hídrica

El secretario de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), Jorge Sammartino, conversó con Canal E y analizó la situación que atraviesa el sector agropecuario debido a las inundaciones en distintas regiones productivas del país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y cómo impacta esta realidad en el mercado inmobiliario rural.

Sobre la incorporación de cláusulas climáticas en los contratos de arrendamiento, Jorge Sammartino aclaró que, “los contratos ya están todos firmados, los contratos agrícolas, la mayoría de ellos se hacen en mayo”.

Cuál es el punto de acuerdo a la hora de definir un contrato

“Lo que se contempla es lo que está basado con más tiempo”, explicó, y agregó que, “como los contratos estos son privados, es un arreglo entre partes que van a hacer seguramente, porque si yo le alquilo el campo a alguien y el campo se inunda a la mitad, tendremos que ver entre el propietario y el arrendatario a qué punto se llega”.

Sammartino subrayó que, “siempre hay un arreglo porque es pérdida para las dos partes, no solo el arrendatario es el que pone la plata, el dueño del campo tampoco va a recibir ningún ingreso”. También apuntó directamente a una causa estructural: “No es culpa de ninguna de las dos partes, es culpa de la falta de obras y demás cosas que hay en la provincia de Buenos Aires de hace 40 años”.

Asimismo, precisó que, “cada uno va y revisa el campo que va a alquilar, saca los contornos para ver qué es lo que va a poder sembrar”. Luego, manifestó que, “a lo mejor de un campo de 200 hectáreas, tiene desperdicio de un 10%. Entonces usted va a pagar sobre lo que va a trabajar”, aunque reconoció que, “esta es una situación especial y los contratos ya estaban hechos”.

Las diferentes formas de medir un campo

Sobre los métodos de medición, el entrevistado señaló que, “se puede medir satelitalmente, con un agrimensor, con un GPS o incluso con una sembradora, ya que las sembradoras hoy hacen todos los planos y sacan las hectáreas reales sembradas”.

Respecto a la ganadería, indicó que, “la actividad ganadera es más permeable, porque si hay un campo que tiene un poco de agua que no se puede sembrar, pero los pastos están, se cobrará un poco más barato, pero se puede”.