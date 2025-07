Críticas al accionar de la jueza Loretta Preska en la causa YPF: “Se ha pasado de la raya”

El fallo de la jueza Loretta Preska, que autoriza avanzar en la ejecución del pago por la estatización de YPF, volvió a colocar a Argentina en el centro de una disputa judicial internacional. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E dialogó con el abogado constitucionalista, Alfredo Vitolo.

“Es una novela que sería apasionante si no fuera que estamos en el medio todos los argentinos”, afirmó Alfredo Vitolo. “Yo creo que acá hay dos cuestiones que analizar, una cosa son las responsabilidades políticas, jurídicas y hasta inclusive la investigación de todo aquello que está atrás del proceso de estatización de YPF; y una cosa muy distinta es este reclamo”, agregó.

La sentencia de la jueza Loretta Preska no sería definitiva

Luego, subrayó que no se trata de una sentencia definitiva: “No es una sentencia propiamente hecha, o sea que es una decisión en el proceso de ejecución de una sentencia que no está firme”. Y explicó: “Esa decisión de fondo está apelada y está en trámite ante las cámaras de apelación en los Estados Unidos. O sea, no es una decisión firme todavía”.

Sobre su rol en el caso, Vitolo mencionó: “Tuve la oportunidad de participar con otros profesores en un escrito que se conoce en la jerga como un amicus, en donde sostenemos que la decisión de la jueza es inválida en tanto que interfiere con potestades soberanas argentinas que tienen que ver con el acto expropiatorio en sí mismo”.

Aunque reconoció que, “en el derecho norteamericano, las decisiones aún no firmes pueden ser ejecutadas”, cuestionó la medida de Loretta Preska: “La jueza ha ordenado avanzar con la ejecución contra Argentina, ha decidido, en una decisión que para mí es controversial, que el pago se haga a través de la entrega de las acciones que la Argentina tiene en YPF”.

Desacuerdo en cómo Argentina deberá afrontar el pago

En este sentido, el abogado se mostró en desacuerdo: “Esta decisión me parece a mí que es incorrecta desde varios puntos de vista, no cumple con los requisitos para la ejecución de una sentencia extranjera conforme al derecho argentino y tiene que haber una sentencia firme”.

Además, cuestionó la elección de los activos a ejecutar: “La decisión de si la jueza puede elegir sobre qué activo se hace es otra cuestión y yo creo que acá también la jueza se ha pasado de la raya”.