Daiana Banegas: “En las presidenciales pasadas, algunos exchanges reportaron 40% más de actividad”

En diálogo con Canal E, Daiana Gómez Banegas, experta en criptomonedas, destacó que las stablecoins permiten a los emprendedores argentinos dolarizar su economía diaria sin infringir las restricciones cambiarias.

Criptodólares y comercio: una solución a la incertidumbre

“Cuando hablamos de criptodólares estamos hablando de estas famosas stablecoins que mantienen su paridad con el dólar”, explicó Gómez Banegas, quien subrayó que en Argentina este tipo de criptoactivos lidera las operaciones históricas por su facilidad de acceso y por sortear las barreras del mercado oficial.

“En nuestra cultura tienen una razón de ser: exceden las barreras cambiarias y las imposibilidades de acceder a la divisa verde”, enfatizó. Además, destacó que la regulación en Estados Unidos fortaleció a este tipo de monedas al exigir que los emisores respalden los criptodólares con bonos del Tesoro. “Modelos como el de USDT ya tenían esta previsión, pero ahora se extiende a todos los emisores que quieran cumplir con la normativa”.

Consultada sobre el precio de los criptodólares, Gómez Banegas detalló: “El dólar cripto hoy está entre el 0,01 y el 0,03, dependiendo si es compra o venta”, y explicó que estos activos cotizan en relación directa con el dólar blue, sin limitaciones horarias: “Es un dólar que se puede obtener cotización 24/7 y que no tiene restricciones cambiarias los fines de semana”.

Cómo emprender en dólares sin billetes

Para quienes buscan dolarizar su comercio, la especialista destacó las ventajas de utilizar wallets y códigos QR. “Si yo quisiera vender en mi emprendimiento gastronómico un cafecito a 5 dólares, no puedo: no hay divisa. En cambio, puedo usar un QR con una wallet y cobrar en criptodólares”, señaló.

Esta estrategia, según Gómez Banegas, permite resguardarse de la inflación y diversificar sin necesidad de hacer grandes inversiones: “No pongas un dinero que no tenés, no arriesgues. Simplemente, en tu mismo modelo de negocio, diversificate”. En este punto, destacó una doble ventaja: atraer un nuevo público y proteger el valor del trabajo diario.

Las elecciones también impactan en el uso de cripto. “En las presidenciales pasadas, algunos exchanges reportaron hasta un 40% más de actividad que un domingo común”, afirmó, en referencia al comportamiento de los usuarios ante la incertidumbre política y económica.

Consultada sobre la posibilidad de arbitrar entre Bitcoin y monedas estables, la especialista aseguró que los principios maximalistas ya pasaron: “Si yo compré Bitcoin a más de 100.000 y veo tendencia bajista, voy a swappear a stable y me voy a quedar ahí para una recompra”.

Además, resaltó el rol de estas monedas en nuevas formas de intercambio regional. “Las stablecoins hacen posible que exista PIX y que todo el turismo desde y hacia Argentina pueda pagar directamente con ellas”, explicó, citando como ejemplo el sistema de pagos brasileño.