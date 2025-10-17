Damián Di Pace: “El regalo del Día de la Madre promedia $46.500 y las experiencias lideran la demanda”

En diálogo con Canal E, Damián Di Pace, economista especializado en consumo y director de Focus Market, analizó cómo se preparan los comercios y los consumidores para el Día de la Madre, una de las fechas comerciales más importantes del año.

Caída en las ventas y auge de las experiencias

En un contexto económico desafiante, el comercio minorista intenta capitalizar una de las fechas más esperadas del año. “Septiembre cerró con una caída del 2,2% en ventas minoristas y 7,6% en consumo masivo”, señaló Di Pace, quien destacó que esta dinámica obliga a los comerciantes a ser creativos para atraer compradores.

Uno de los cambios más significativos está en los hábitos de consumo: “Un poquito más de un tercio de los regalos proyectados son experiencias: salidas, spa, desayunos, día de campo”, precisó el economista. A estos rubros le siguen cosmética y perfumería, artículos deportivos, indumentaria, electrónica y electrodomésticos.

“Es la segunda fecha comercial más importante del año, pero los comerciantes enfrentan un gran desafío: mover stock acumulado con promociones agresivas”, sostuvo.

Promociones agresivas, gasto restringido y cambio de prioridades

Para compensar la baja capacidad de gasto, se observa una fuerte alianza entre comercios y medios de pago. “Tenés cuotas sin interés en un contexto de tasas elevadas; eso es una gratificación que da el comerciante”, explicó Di Pace, destacando que este incentivo busca estimular las compras sin que el consumidor pague costos financieros altos.

El gasto promedio proyectado para el Día de la Madre 2025 ronda los $46.500. “Está por debajo del año pasado y también del Día del Niño”, confirmó el especialista. Esta cifra no sólo refleja la inflación, sino también la reducción del poder adquisitivo y un menor peso de los bienes durables en las decisiones de compra.

“La gente no está en condiciones de regalar un smartphone, y eso se nota en la baja participación de electrónica e informática en el top five de regalos”, afirmó.

Además, los canales de venta también muestran una transformación: “El 33% de las ventas se dan en centros comerciales de calles y avenidas, el 25% en comercio electrónico, y los outlets ya representan el 11% de la demanda”, detalló.

Finalmente, Di Pace explicó por qué el gasto bajó respecto a otros años: “El año pasado había más crédito, menor tasa y mayor financiamiento a hogares. Hoy estamos en el sentido contrario: menos capacidad de gasto, más restricciones y tasas elevadas”.