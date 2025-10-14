Daniela Aruj: “Milei va a tener que aprender a negociar o no podrá gobernar”

En diálogo con Canal E, Daniela Aruj, consultora política, advirtió que el presidente Javier Milei deberá aprender a construir consensos si quiere sostener la gobernabilidad en los próximos años.

Estados Unidos, el nuevo eje de campaña

Para Aruj, el eje político ya se trasladó fuera del país. “Hoy la campaña tiene foco en Estados Unidos”, aseguró, y agregó que la reunión del mandatario con el presidente Donald Trump es “un acto de campaña más”.

Más allá del respaldo económico norteamericano, existen claras condiciones políticas: “El gobierno de Estados Unidos exige reformas estructurales y generación de consensos para mantener el apoyo”, sostuvo.

Entre los pedidos centrales, señaló la reforma laboral como un tema prioritario que “fue promesa de campaña pero quedó desplazada por la urgencia”. Para concretarla, “se necesita un clima de inversión estable que hoy no está garantizado”, explicó.

En ese contexto, advirtió que “el clima de calma está sostenido solamente por un acuerdo con Estados Unidos”, y que cualquier alteración en el frente político interno impactará directamente en lo económico.

Consensos, provincias y tensiones internas

Uno de los principales retos para Milei, según Aruj, será aprender a consensuar. “Ya vio cuáles son los resultados de la falta de consensos. No va a tener mayoría en el Congreso, los consensos los va a tener que salir a negociar”, afirmó con contundencia.

Además, remarcó la importancia de reconfigurar alianzas federales. “Las provincias que acompañaron van a exigir acuerdos concretos en materia de obras y recursos”, advirtió.

Un ejemplo de los conflictos internos es el caso de Nacho Torres: “Tiene un pie en el PRO y un pie en Provincias Unidas”, señaló, lo que genera tensiones por su acercamiento a figuras ajenas al oficialismo.

Respecto al rol de Karina Milei, la consultora no dudó en pronunciarse: “No va a poder ser la figura... Milei no está dispuesto a renunciar a su hermana, pero va a tener que encontrarle un rol menos irritante para el resto de los aliados”, sostuvo, en referencia a las denuncias que salpican a su entorno.

Finalmente, anticipó un 2026 de alta complejidad: “El año que viene va a ser muy duro, va a tener que tomar decisiones fuertes y conseguir acompañamiento sin contar con mayoría”, concluyó.



