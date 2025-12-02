Darío Irigaray: "Vaca Muerta está abierta a todos los que quieran invertir"

Darío Irigaray, director de Vaca News, afirmó en una entrevista con Canal E que Vaca Muerta está en pleno auge, con un panorama muy prometedor para la industria energética en Argentina.

Vaca Muerta: Gas y Petróleo a la Vanguardia de la Energía Mundial

“Ya está garantizado el gas para todo el crecimiento que va a tener Añelo”, comenzó el entrevistado. Sin embargo, el desafío continúa en las conexiones domiciliarias, ya que “falta darle la velocidad para que se puedan conectar todos los usuarios” debido a la escasez de técnicos e instaladores. A pesar de ello, afirmó que la situación es positiva, destacando el avance en las obras de gas impulsadas por YPF.

Añelo, un lugar clave en el desarrollo de Vaca Muerta, también ha vivido un renacimiento tras las elecciones, según Irigaray. “Poselecciones, donde realmente cambió las expectativas totalmente, ya muchos firmando contratos con fechas, algunos te dicen: en enero ya arranco con una obra”. Este cambio ha generado un ambiente de optimismo, especialmente con el avance de proyectos clave, como el oleoducto Vaca Muerta Hoy Sur.

Infraestructura y Rutas: El Desafío de Vaca Muerta

Uno de los puntos críticos de Vaca Muerta ha sido la infraestructura vial. Según Irigaray, la provincia de Neuquén está avanzando en el desarrollo de rutas clave. “Se está apostando a la ruta 17 como para sacar un poco el tránsito pesado”, explicó, señalando que las rutas actuales no están preparadas para el volumen de camiones que transitan por ellas.

Sin embargo, el trabajo en la circunvalación de Añelo, una obra vital para ordenar el tráfico y mejorar la calidad de vida de los habitantes, promete ser un avance crucial. “Está en construcción una circunvalación que va a poner en valor un montón de hectáreas y va a ordenar un poco todo lo que es Añelo”.

El director de Vaca News también habló de la salida de algunas empresas, como Exxon Mobil, y la llegada de nuevas inversiones. En cuanto a la geopolítica del petróleo, Irigaray subrayó: “Vaca Muerta está abierta a todos los que quieran invertir”, haciendo hincapié en la competitividad global del sector energético. A pesar de los cambios en los actores internacionales, destacó que la industria sigue avanzando a paso firme, con proyecciones muy positivas para el futuro.

