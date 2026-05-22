Desregulación inmobiliaria: “Quieren liberar absolutamente todo”, advirtió Alejandro Braña sobre el debate que impulsa el Gobierno

Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, aseguró en diálogo con Canal E que el Gobierno busca avanzar hacia una liberalización total del mercado inmobiliario y cuestionó las posibles consecuencias para propietarios, compradores e inquilinos.

La discusión sobre la desregulación del mercado inmobiliario volvió a instalarse luego de las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger en una jornada organizada en la Universidad Católica. Según explicó Braña, el eje del debate apunta a reducir o eliminar las restricciones sobre quiénes pueden intervenir en operaciones inmobiliarias.

“Quieren liberar todo, que todo sea libre, que todo fluya y ver qué pasa”, sostuvo Braña al referirse a la postura oficial respecto de las profesiones reguladas y los colegios profesionales.

El desarrollador inmobiliario aclaró que, por el momento, no existe un proyecto formalizado: “Por ahora son solo anuncios porque no hay nada escrito. No hay un texto, no hay nada”. Sin embargo, señaló que la preocupación del sector creció luego de que representantes de los colegios inmobiliarios mantuvieran una reunión con el ministro.

El temor del sector inmobiliario ante una liberalización total

Braña remarcó que la actividad inmobiliaria ya funciona con un alto nivel de libertad, ya que las personas no están obligadas a contratar una inmobiliaria para vender o alquilar una propiedad. En ese sentido, diferenció la actividad de otras profesiones reguladas. “Si querés alquilar, vender o comprar una propiedad, no estás obligado a ir a una inmobiliaria, vas como opción, porque lo elegís, porque te garantiza tu tranquilidad y te da seguridad”, explicó.

El foco de la preocupación, según indicó, pasa por permitir que cualquier persona pueda intervenir profesionalmente en operaciones inmobiliarias representando a terceros. “Acá no estamos hablando del dueño vende, estamos hablando que cualquiera pueda vender o alquilar una propiedad en representación de otro”, afirmó.

Durante la entrevista, también se debatió sobre el crecimiento de las plataformas digitales y la posibilidad de que grandes empresas tecnológicas avancen sobre el negocio inmobiliario, replicando procesos ya vistos en otros sectores comerciales y financieros.

Riesgos de estafas y antecedentes internacionales

Braña advirtió que una desregulación extrema podría generar mayores riesgos de estafas y mala praxis en el mercado. En ese sentido, destacó que las operaciones inmobiliarias involucran decisiones patrimoniales sensibles. “Hay gente que se juega el patrimonio y los ahorros de toda su vida”, enfatizó. Y agregó: “Una operación inmobiliaria no es ir a comprar una remera o una revista. Es algo más delicado”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Chile, donde —según explicó— actualmente se analizan proyectos para volver a regular el mercado tras experiencias negativas derivadas de una apertura excesiva. “En Chile tuvieron una liberación del mercado en su momento y ahora están presentando proyectos para regular, porque tienen un problema muy serio con mala praxis y con estafas constantemente”, concluyó.

