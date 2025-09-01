Diego Estévez: “España es hoy la franquicia del kirchnerismo en Europa”

En una entrevista con Canal E, el economista y periodista Diego Estévez realizó un análisis crítico sobre la situación actual de España, trazando paralelismos con la Argentina. Según señaló, la gestión de Pedro Sánchez enfrenta un escenario de endeudamiento creciente, pérdida de confianza internacional, inflación en alza y tensiones sociales por la política migratoria.

Crisis económica y deuda creciente en España

Estévez fue contundente al evaluar el desempeño económico de España: “La situación no es buena para nada, porque el gobierno izquierdista de Pedro Sánchez lo que más se ha preocupado es en incrementar la deuda y subir el gasto”.

Además, advirtió que el país ha retrocedido en el contexto europeo: “Antes estaba entre la tercera y cuarta potencia, pero hoy está en una de las últimas posiciones”.

En su visión, las políticas de Sánchez replican prácticas ya conocidas en Argentina: “España es algo así como la franquicia del kirchnerismo, porque las conductas son exactamente las mismas: subida de precios, controles, leyes anárquicas y persecución a jueces”.

Inflación: datos oficiales y la “sensación térmica” de precios

Si bien los indicadores oficiales muestran un panorama controlado, Estévez destacó que la percepción social es distinta: “El Instituto Nacional de Estadísticas Españolas marca una inflación de alrededor del 2% anual, pero en el supermercado los precios siguen aumentando”.

El economista subrayó que el impacto en el consumo es evidente, con fuertes rebajas en el sector textil: “Las liquidaciones son brutales, con descuentos del 50% y hasta el 80%”.

El avance de Shein y la competencia con el comercio local

Otro de los puntos mencionados fue la penetración de marcas chinas como Shein y Temu en el mercado español. “Es una competencia desgarradora con los locales que pagan impuestos. Es muy difícil competir con los chinos, que además tienen sistemas de marketing impresionantes”, afirmó Estévez.

Según explicó, el fenómeno se intensificó tras las restricciones impuestas por Donald Trump a China: “Los chinos se largaron a dar batalla en todo el planeta con una mercadotecnia salvaje”.

Política migratoria y malestar social

Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo vinculado a la inmigración: “España tiene un serio problema con los ilegales que llegan desde África. La política de inmigración de Sánchez es un colador y varios funcionarios están entongados con mafias africanas para el tráfico de personas”.

El economista señaló que esto genera un creciente rechazo ciudadano: “Hubo marchas este fin de semana contra esta política. La violencia y el descontrol están afectando muchísimo al gobierno”.

Además, hizo referencia a un caso que conmocionó a la sociedad: “Un chico de 16 años, que había entrado ilegalmente, violó a una menor de 14. Hoy es la portada de todos los diarios”.

Corrupción y similitudes con Argentina

Estévez anticipó que en próximos encuentros planea ahondar en el tema de la corrupción: “Los casos de corruptelas en el Gobierno español son escandalosos, muy parecidos a los de Argentina. Venimos de la misma raíz genética, junto con los italianos”.