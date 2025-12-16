Dólar indexado a inflación: advertencias, reservas y la memoria del mercado

El mercado cambiario volvió a moverse tras semanas de calma y reabrió un debate sensible: desde enero, el tipo de cambio oficial se indexará por inflación. Para el economista Federico Vacarezza, en diálogo con Canal E, el cambio introduce incertidumbre, aunque no necesariamente descontrol. “Se va a empezar a mover porque hay una memoria de mercado que, a partir de determinadas modificaciones sobre el esquema cambiario, comienza a generar un poco de incertidumbre”, explicó. Y agregó: “Nada que pueda ser grave o que no pueda llegar a ser manejable”.

El economista detalló el corazón del nuevo esquema: “A partir del mes de enero justamente lo que se va a aplicar va a ser que el dólar se va a indexar por inflación”. En la práctica, dijo, “el índice de inflación es lo que te va a marcar básicamente cuánto se va a mover el dólar”, y hoy ese movimiento sería al alza. Para Vacarezza, el Gobierno deberá calibrar tasas y señales para evitar arbitrajes: “Claramente que va a tener que empezar a ajustar algunos indicadores sí o sí, pero no lo puede tirar todo el primer día”.

Inercia inflacionaria y dólar futuro

La principal preocupación del analista es la inercia de precios. “Cuando el gobierno dice que lo vamos a indexar por inflación el dólar… a mí lo que me preocupa es cómo vas a frenar la inercia inflacionaria”, señaló. La experiencia argentina pesa: “Ya sabemos indexar el dólar por inflación lo que genera en Argentina”. En ese marco, advirtió que enfriar el consumo no alcanza: “Aún enfriando el consumo… lo que no se frenó fueron los precios”.

Vacarezza pidió mirar el termómetro clave del mercado: “El indicador clave es el dólar futuro”. Según los contratos, “ya en marzo está en 1.580”, un salto relevante desde los niveles actuales. Por eso, sostuvo que el esquema busca competitividad, pero exige manejo fino: “Es una decisión que tenía que tomarse… no implica que después vaya a restablecerse de nuevo; acá la cuestión va a acelerador y freno”.

Reservas, FMI y el riesgo país

El otro gran frente es el de las reservas. “El Gobierno tiene que comprar más reservas, por el año que viene tenemos vencimiento casi por 20.000 millones de dólares”, remarcó. El problema es el financiamiento: “Es el interrogante que nos estamos haciendo absolutamente todos”. Además, recordó que “este año se incumplió la meta de reservas” y que 2026 exigirá acumulación genuina para evitar volver a terreno negativo.

Sobre el riesgo país, celebró la baja relativa, pero con realismo: “Para la Argentina es un dato para celebrar; medido a nivel internacional sos Kosovo”. Aun así, alertó sobre errores no forzados y expectativas: “Si los precios se ponen nerviosos, el dólar se pone nervioso y el mercado se pone todavía más nervioso”.