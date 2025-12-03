Eduardo Jacobs sobre la dolarización de carteras: “El inversor va a ir entendiendo que el negocio del dólar no es tal”

El economista, Eduardo Jacobs, en comunicación con Canal E, evaluó el escenario financiero de diciembre y el impacto de tasas reales negativas frente a una inflación que ronda el 2,3%.

Eduardo Jacobs recordó que meses atrás “hubo un problemón allá sobre agosto, septiembre, cuando las tasas volaron” tras el desarme de instrumentos como las LELIQ. Sin embargo, observó un ajuste gradual donde “no hay pedidos de tanto crédito, no necesitan tantos pesos”, y se produjo una baja fuerte de encajes. Por eso, sostuvo que, “es dinamizador la baja” de tasas, dado que ya aparecen señales en el consumo como ofertas de “6 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés”.

¿Es conveniente la dolarización de carteras?

Ante el debate sobre si conviene dolarizar carteras, planteó: “El inversor va a ir entendiendo de a poquito que el negocio del dólar no es tal”. También señaló que quienes se posicionaron en dólares dos meses atrás “hiciste un pésimo negocio”, ya que el impacto inflacionario del salto cambiario se diluyó en el tiempo.

Para Jacobs, mover el dólar generaría un círculo vicioso: “Es el perro corriendo la cola, cada vez suben los precios más y no hay forma de pararlo”. Por eso consideró acertado mantener la divisa cerca del techo de la banda.

El Gobierno se perfila a resolver el pago de deuda

Asimismo, anticipó que el Gobierno tendría alternativas de financiamiento: “Va a tener una solución financiera al pago de deuda que tiene ahora de 4.500 en enero”. Sobre la misma línea, dijo que sería el inicio de un proceso donde Argentina vuelva a funcionar como otros países.

Sobre el atractivo de colocar dinero en plazos fijos, el entrevistado reconoció que, “no es una buena inversión colocar hoy en tasas”. Para quienes buscan rendimiento, recomendó alternativas corporativas o provinciales: “Mejor comprar una letra, un bono del gobierno de Córdoba o cualquiera”.

A su vez, explicó que la relación entre inflación, precios y rendimientos es dispareja porque “no podés acomodar todo a la tasa mensual porque indexas la economía”. En este sentido, la baja de tasas responde a que “la tasa va a bajar porque la inflación va a bajar”, aunque advirtió que los movimientos no siempre son simultáneos.