Eduardo Reina: “Milei ya no tiene excusas, ahora debe empezar a gestionar para la gente”

El analista político Eduardo Reina conversó con Canal E sobre el primer encuentro de Javier Milei con los gobernadores y las claves políticas de una etapa en la que el oficialismo deberá construir acuerdos para poder gobernar.

Un país pintado de violeta y el fin de las excusas

“Milei ya no tiene excusas con el país pintado de violeta”, aseguró Reina al analizar el nuevo escenario político tras los comicios. El especialista destacó que el Gobierno “cuenta con una base legislativa importante de 90 diputados”, lo que obliga al Presidente a “empezar a gestionar cosas que le hagan bien a la gente”.

Explicó que para avanzar en las reformas estructurales, “necesita el acuerdo con los gobernadores, porque los diputados que puede sumar hasta llegar al número mágico de 120 dependen de ellos”. Por eso, consideró clave el encuentro en Casa Rosada, aunque lamentó que “no hayan sido invitados Kicillof ni Gildo Insfrán”, dos figuras centrales del peronismo.

“Coincido en que no empezamos bien, porque la provincia de Buenos Aires es la más importante del país”, sostuvo, al cuestionar la decisión de excluir a Axel Kicillof del diálogo político.

Reina advirtió que el Gobierno deberá aprender a negociar: “De esa reunión van a salir las distintas necesidades que tiene cada gobernador: coparticipación, cajas jubilatorias, presupuestos. Todo se definirá en función de los acuerdos”, explicó.

Gobernadores duros, aliados y tensiones internas

Según el analista, los principales desafíos para Milei están en “encontrar consenso con los gobernadores peronistas duros”, como Kicillof, Infrán, Quintela, Melella y Zamora, quienes no fueron invitados al encuentro. “Apartar hoy a esos gobernadores solo pospone un problema que en algún momento vas a tener que resolver”, subrayó.

Reina añadió que “Milei es fóbico a reunirse con gobernadores”, pero remarcó que “la necesidad lo puede obligar a curar esa fobia y empezar a tener charlas cara a cara”. Según explicó, muchos mandatarios provinciales “quieren certezas y compromisos firmes, porque están cansados de promesas que después no se cumplen”.

El analista también repasó el panorama político de las provincias: “Los mandatarios aliados del PRO y del radicalismo, como Jorge Macri, Mendoza y Entre Ríos, le van a responder al Gobierno sin problema”, mientras que “los gobernadores de Provincias Unidas están divididos, algunos fortalecidos y otros debilitados por sus resultados electorales”.

Finalmente, sostuvo que el país ingresa en una etapa decisiva: “Vamos a ver si empezamos a transitar el camino del consenso o seguimos tratando de gobernar desde la confrontación”, concluyó.

