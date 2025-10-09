Perfil
Eduardo Reina: “No es mérito del Gobierno, es la falta de alternativas”

El analista político se refirió a la estrategia del oficialismo de cara a las elecciones, la ausencia de liderazgos opositores y el impacto del descontento social.

Eduardo Reina
Eduardo Reina, analista político | Télam

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina sostuvo que el oficialismo se beneficia más por la debilidad de sus rivales que por sus propios logros.

El operativo miedo y la apuesta al "mal menor"

En un contexto de incertidumbre electoral, Reina fue contundente al describir la estrategia del Gobierno: “Lo que apuesta el gobierno es a eso, a que el desencanto sea entre el peronismo o la Libertad Avanza, y aunque sea tapándose la nariz, lo vote”.

Según el analista, el oficialismo juega su última carta con una narrativa polarizante: “Esa es la estrategia”, remarcó, “porque hay mucha gente que no tiene alternativa. Siempre pasa lo mismo: hay que elegir lo menos malo y no lo mejor”.

Además, explicó que esta situación se potencia por la debilidad opositora. “Esto no es mérito del Gobierno, es justamente la poca diligencia que hay y la poca alternativa política que tenemos”, destacó. Para Reina, la falta de referentes fuertes en la oposición permite al oficialismo mantener expectativas, a pesar de no haber mostrado logros concretos desde las últimas elecciones.

La economía, Trump y la apatía electoral

Reina también analizó la reciente gira del equipo económico argentino por Estados Unidos. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, adelantó que “seguramente va a traer algo”, y que esto daría margen al Presidente para mostrarse internacionalmente: “Con eso va a tener un poco más de oxígeno con respecto a la economía”, aseguró.

Además, vaticinó una nueva visita de Milei al expresidente estadounidense: “Va a ir al Salón Oval la semana que viene y se va a juntar con su amigo Trump”. Según Reina, este respaldo externo podría ser una herramienta clave de campaña.

Sin embargo, advirtió que la apatía del electorado sigue siendo un riesgo: “El mayor problema para el gobierno es que la gente se ausente al momento de votar”, alertó. En especial, por el desconocimiento sobre el nuevo sistema de boleta única: “La mayoría de la gente no sabe ni qué es la boleta única, se imagina el papelerío de siempre”.

En ese sentido, reveló un dato preocupante: “Me ha bajado muchísimo el pedido de remises y combis. A esta altura de la historia, ya está todo contratado. Y ahora no”, lo que según él indicaría un menor interés por movilizar votantes en la Provincia de Buenos Aires.

Por último, criticó la licencia del diputado libertario Espert: “Hasta hoy es con goce de sueldo. El artículo 7 dice que tiene que estar aprobado por la ordinaria, y ordinaria por el momento no va a haber”.

