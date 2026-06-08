El dólar blue cerró en alza este lunes 8 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 69 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 47.798 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este lunes 8 de junio. La divisa paralela aumentó $10 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.445 y se compró a $1.425.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.464,40.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.518,50.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambió a $1.515,20 en promedio.

Dólar Tarjeta, Qatar y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.904,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.465 según el promedio de los principales bancos. En tanto, la cotización de referencia para la venta en Banco Nación se ubicó en $1.465.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.446,50 por unidad, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró 71 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron en 69 millones de dólares y cerraron en 47.798 millones de dólares, frente a los 47.867 millones registrados en la jornada anterior.