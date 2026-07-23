El dólar blue cerró en baja este jueves 23 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central compró 45 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 352 millones de dólares y cerraron en 48.684 millones.

El dólar blue cerró en baja este jueves 23 de julio. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.550 y se compró a $1.530, con una baja del 0,33% respecto al cierre previo, según la última actualización de la jornada.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP, según datos de BullMarket, se vendió en $1.521,90, mientras que se compró a $1.515,60.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.585.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.489,60 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.963.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.510 para la venta según el promedio de los principales bancos, y se compró a $1.460. El dólar mayorista, según datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.489 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario. Mientras que, las reservas bajaron en 352 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 48.684 millones de reservas.