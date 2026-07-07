El Gobierno avanza con una reforma histórica de los Registros del Automotor: qué cambia y cómo serán los trámites

El Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, una reforma que busca modernizar el funcionamiento de los Registros del Automotor mediante la digitalización de trámites, la eliminación progresiva del soporte papel y la reorganización de unas 200 oficinas seccionales.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución 306/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial. La norma encomienda a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) la elaboración, en un plazo de 30 días, del cronograma para implementar el nuevo sistema registral.

Cómo será la digitalización de los Registros del Automotor

El plan propone reemplazar el modelo basado en expedientes físicos y atención presencial por una plataforma digital interoperable con otros organismos públicos. Entre las principales medidas se incluyen la simplificación de trámites, la unificación de formularios, la eliminación de requisitos considerados redundantes, la incorporación de firma digital, pagos electrónicos, notificaciones digitales y la emisión electrónica de títulos, cédulas y certificados.

Uno de los ejes centrales será la creación del Legajo Único Digital Automotor (LUDA), que reunirá toda la documentación histórica de cada vehículo en formato digital, junto con un Certificado Dominial Automotor electrónico. La digitalización comenzará con los legajos más recientes y avanzará de manera gradual.

La reforma también apunta a reducir la complejidad del sistema actual, que contempla más de 60 trámites y variantes. El objetivo es concentrarlos en categorías principales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, bajas registrales, garantías, denuncias, sucesiones e informes, entre otros.

Reorganización de oficinas y atención presencial

Otro de los cambios más relevantes será la reorganización de la red de Registros Seccionales. Como primera etapa, el proceso alcanzará aproximadamente 200 oficinas actualmente intervenidas, cuya continuidad será evaluada según criterios como el volumen de actividad, la cantidad de legajos, la capacidad de digitalización y la proximidad con otras dependencias. El Gobierno aclaró que el proceso será gradual y buscará garantizar la continuidad del servicio y la seguridad jurídica.

Si bien la mayor parte de los trámites podrá realizarse de forma remota, el plan contempla mantener oficinas de atención presencial para asistir a quienes requieran acompañamiento o tengan dificultades para utilizar herramientas digitales.

Los objetivos de la reforma del sistema registral automotor

Según el Ministerio de Justicia, la transformación permitirá reducir los tiempos de gestión, simplificar procedimientos, disminuir costos administrativos y fortalecer la trazabilidad y el control de las operaciones. El objetivo final es consolidar un sistema registral automotor completamente digital, con acceso remoto desde cualquier punto del país, mayores niveles de eficiencia y sin modificar los principios jurídicos que rigen el régimen registral.