"El Gobierno se robó el impuesto al combustible": el ministro Gabriel Katopodis apuntó contra Milei en QR!

Gabriel Katopodis, ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre el mal estado de las rutas nacional y denunció que "el Gobierno se robó el impuesto al combustible". También advirtió sobre el gran aumento que llegaría en los peajes.

El mal estado de las rutas argentinas y la responsabilidad del Gobierno nacional

El funcionario comenzó diciendo que el tema “me parece que es grave, pero fundamentalmente, no es inteligente. Es grave porque se pone en peligro la vida de muchísima gente, pero fundamentalmente no es inteligente porque todo esto cuando lo queramos poner nuevamente en valor, cuando queramos arreglar las rutas nos va a salir muchísimo más caro”.

Rutas nacionales: Milei delega el mantenimiento en las provincias, la Justicia exige obras y cuestionan fondos sin ejecutar

Y agregó: “No estamos ahorrando un solo peso los argentinos. Porque algún día estas rutas va a haber que rehacerlas. Es una estafa porque el Gobierno nos cobró a todo durante 3 años un impuesto a los combustibles para hacer estas obras, pero no hizo las obras”.

La denuncia contra Milei

El ministro explicó: “Cada vez que alguien carga un tanque de nafta, un tercio va a una cuenta afectada que, desde hace más de 40 años, tiene como destino el arreglo de las rutas. Se juntó esa plata. Nosotros lo venimos denunciando. Y la realidad es que no sabemos dónde está esa plata. Esa plata no se puso en la ruta. No se repavimentaron. Pero definitivamente tampoco sabemos qué hizo Caputo, qué hizo Milei con esos fondos”.

El funcionario advirtió: “Nosotros hemos presentado una denuncia en una causa federal que no va al ritmo que nosotros quisiéramos, pero estamos convencidos que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público y una responsabilidad de que rindan cuentas y nos expliquen que hicieron con esa plata".

Para luego sumar: "Y es más grave: hoy están poniendo peajes en todas las rutas nacionales que han concesionado y el punto es que esos peajes van a ser carísimos, con lo cual todo indica que vamos a pagar los arreglos de la ruta dos veces: primero con el impuesto al combustible, que se robaron, y luego con el cobro del peaje. Con ese billón y medio hubiéramos podido repavimentar 20.000 kilómetros en estos tres años”.

Cuánto aumentaría el peaje

El funcionario adelantó: “Lo más probable es que ese peaje sea tres o cuatro veces más caro de lo que hoy está establecido como tarifario. Se hicieron las concesiones y se las dieron a distintos grupos económicos y hasta ahora no han hecho ni un solo arreglo. Lo que más preocupa es que hay una decisión de aumentar el peaje en dos o tres meses”.

Katopodis señaló: “Todo indica que se va a duplicar en una primera etapa el peaje que hoy estás pagando. Hoy estaba mil pesos, va a estar en dos mil. Y todo indica que en los primeros dos o tres meses van a multiplicar por cuatro ese valor. Y también se incorporen más cabinas, quiere decir que cada menor cantidad de kilómetros vas a tener que pasar por una barrera y pagar un peaje".

El blooper del ministro y el Presidente: Sturzenegger y Milei celebran la integración con Brasil usando camiones de la Ruta 66

Según el funcionario: "Definitivamente están produciendo un esquema que ya lo aplicaron en los 90, no funcionó, tarifas dolarizadas en un contexto donde, además, el litro de nafta es el más caro en toda la región, siendo Argentina un país exportador de petróleo. Todos estos costos y el deterioro de las rutas es grave para la Argentina por su extensión”.

Katopodis responsabilizó a Caputo y Milei

El funcionario detalló: “Hace 3 años el porcentaje del impuesto en el litro de nafta era del 8.9% hoy es del 20%. El impuesto a los combustibles es el impuesto que más aumento en estos tres años y eso definitivamente ha generado una caja de recaudación que de manera absolutamente arbitraria el ministerio de Economía, Caputo, y el presidente Milei se la han rifado, la han timbeado”.

En ese punto, Katopodis reconoció: “Hace 3 años cuando planteamos estas cosas la gente lo miraba raro. Hoy todos han salido a alguna ruta nacional y han comprendido de qué estamos hablando cuando decimos que este gobierno ha destruido el sistema vial nacional”.

El problema con la seguridad vial

Para luego sumar otra denuncia: “La seguridad vial también la han vaciado, la han desmantelado. El aumento de los siniestros con víctimas mortales se ha multiplicado de manera muy pero muy considerada. Yo pongo un solo ejemplo, la ruta 11, la hemos hecho doble vía, y hasta hace 2 o 3 años era noticia todos los veranos. Hace mucho tiempo que no es noticia en términos de siniestros. También tendría que mencionar todas las obras que estaban a nada de terminarse y todas esas obras quedaron paralizadas”.