“El modelo actual es muy complejo para la industria”, advirtió Guido Bambini en “QR!” tras el comunicado de la UIA

En el programa "QR!" emitido este miércoles por la noche en Canal E se analizó el reciente comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la situación actual del sector manufacturero. El economista Guido Bambini puso el foco en los números de producción, empleo y cantidad de empresas para cuestionar el rumbo económico.

“El comunicado arranca ponderando muy bien a la industria: explica el 17% del PBI, más del 20% de la recaudación y genera 1.200.000 puestos de trabajo directos. Pero después aparece un párrafo donde el empresariado dice que no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones acumuladas”, señaló Bambini. Y agregó: “Es importante discutir qué políticas generaron empleo industrial y cuáles lo destruyeron”.

Caída de la capacidad instalada

Durante el programa se mostraron datos sobre la capacidad instalada industrial. Entre 2011 y 2015 promedió el 73%, con picos cercanos al 85%. Luego cayó durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a descender con la pandemia y se recuperó parcialmente en los años siguientes.

Según el último dato mencionado en el envío, el nivel actual ronda el 58%, con un piso cercano al 55% en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. “Estamos prácticamente 14 puntos por debajo del promedio del macrismo en términos de producción industrial”, afirmó Bambini al comparar el Índice de Producción Industrial Manufacturero.

El análisis incluyó cifras sobre creación y destrucción de empresas. Entre 2019 y 2023, se crearon 1.697 firmas industriales manufactureras. En contraste, desde noviembre de 2023 hasta fines de 2025 se destruyeron más de 22.000 empresas en total, de las cuales 2.436 corresponden al sector industrial.

En materia de empleo, el economista indicó que durante el período anterior se generaron 121.630 puestos industriales, mientras que en los últimos dos años se habrían perdido cerca de 73.000 empleos manufactureros registrados.

“Industria y construcción son los principales perjudicados del modelo actual”, sostuvo.

Argentina, entre las mayores caídas del mundo

Otro de los datos destacados fue un informe de Naciones Unidas que analizó la evolución industrial en 56 países. Allí, Argentina aparece como el segundo país con mayor caída entre 2023 y 2025, con una baja del 7,9%, solo detrás de Hungría.

En contraste, países de la región como Brasil (+3,5%), Chile (+5,2%), Perú (+6,5%) y Uruguay (+3,7%) registraron crecimiento. “No se explica por un fenómeno regional, sino por factores propios del modelo actual: apertura importadora y tipo de cambio planchado que dificulta exportar”, explicó Bambini.

El programa también repasó casos concretos de empresas en dificultades: la fabricante de electrodomésticos Peabody se presentó en concurso de acreedores; La Suipachense, del sector lácteo, quebró tras 70 años; Electrolux redujo su planta de 700 a 200 empleados y anunció retiros voluntarios; y cerró el frigorífico San Roque en Morón, dejando 140 trabajadores sin empleo.

“Semana a semana aparecen nuevos casos. Solo en estos ejemplos estamos hablando de alrededor de mil trabajadores afectados”, remarcaron en el estudio.

Finalmente, Bambini cuestionó que el debate público se distorsione cuando no se discuten las políticas concretas detrás de los resultados. “El gobierno busca señalar responsables, pero cuando los números eran mejores en actividad y empleo industrial, esas políticas eran otras”, concluyó.

