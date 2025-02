El Salvador y el futuro de Bitcoin: cuáles son los cambios en el ecosistema cripto

En diálogo con Canal E, la especialista en criptomonedas, Daiana Banegas, analizó los cambios más recientes en el ecosistema cripto, con un enfoque particular en Bitcoin. En este sentido, la entrevistada destacó que, aunque Bitcoin y el mundo de las criptomonedas parecen mundos distintos, hay una interacción profunda entre ellos, especialmente en lo que respecta a las normativas y regulaciones.

Cómo fue la adopción de El Salvador a Bitcoin

"El Salvador fue pionero en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal", recordó la entrevistada, refiriéndose a la decisión histórica de este país hace casi cuatro años. Sin embargo, esa legislación cambió recientemente, eliminando la obligatoriedad de aceptar Bitcoin, aunque manteniendo las regulaciones que permiten a proveedores de servicios virtuales seguir operando en el país.



Banegas explicó que, mientras El Salvador apostaba por una adopción forzada de Bitcoin, la falta de educación y estrategia acompañante resultó en una baja adopción por parte de la población. "En Argentina, por ejemplo, vemos un mayor uso de Bitcoin per cápita que en El Salvador, a pesar de no tener una legislación que lo obligue", comentó. La clave, según la especialista, radica en que la necesidad impulsa la adopción, algo que no ocurrió en El Salvador debido a la falta de un enfoque educativo que respaldara la decisión normativa.

Cómo funciona como reserva de valor y cuáles son las expectativas de su precio

En cuanto al papel de Bitcoin como reserva de valor, la entrevistada aseguró que esta función ha ganado fuerza a lo largo del tiempo. "La tecnología que se crea para un uso específico puede evolucionar, y lo que estamos viendo es que Bitcoin está tomando un rol como activo de resguardo a largo plazo, algo que pocos habían anticipado", reflexionó.

Sobre la perspectiva de nuevos instrumentos financieros, la entrevistada afirmó que los ETFs sobre criptomonedas están en proceso de expansión. "El mercado de Bitcoin tardó más de 11 años en ver aprobados sus primeros ETFs", explicó. Sin embargo, advirtió que estos avances también podrían traer consigo riesgos, especialmente para monedas más volátiles como las altcoins.

Finalmente, sobre el futuro de Bitcoin, Banegas destacó que, aunque el precio ha experimentado fluctuaciones, especialmente en torno a los 95 mil dólares, el mercado sigue siendo altamente manipulable por grandes jugadores.