Elio Del Re sobre la industria metalúrgica: “Estamos casi 18% abajo”

La industria metalúrgica atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Según explicó Elio del Re, presidente de ADIMRA, el sector registró en marzo una caída interanual del 4,1%, en un contexto marcado por un deterioro sostenido. “Estamos hablando de caída tras caída”, sostuvo, al remarcar que los datos actuales se comparan con un 2025 que ya había sido negativo.

El dirigente advirtió que la magnitud del retroceso es aún mayor cuando se observa el acumulado reciente. “Si nosotros hacemos un agregado de estos dos últimos años, estamos casi como 18% abajo de lo que veníamos”, señaló, describiendo un escenario de fuerte contracción productiva.

Capacidad ociosa y empleo en retroceso

Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de utilización de la capacidad instalada. Según detalló Del Re, el sector opera apenas al 41,6%, lo que refleja una parálisis significativa. “Estamos diciendo que casi seis máquinas de 10 están paradas en nuestro sector”, explicó.

Este freno en la actividad impacta de lleno en el empleo. En los últimos dos años, la industria perdió cerca de 21.000 puestos de trabajo. “Son puestos de trabajo que no se recuperan”, advirtió, al tiempo que destacó el carácter estratégico del capital humano metalúrgico.

En ese sentido, remarcó que las empresas buscan evitar despidos a toda costa. “Para nosotros despedir es un fracaso”, afirmó, y describió estrategias como suspensiones o reasignación de tareas para sostener a los trabajadores calificados, cuya formación demanda tiempo y recursos.

Falta de políticas industriales y presión importadora

De cara al futuro, el titular de ADIMRA puso el foco en la necesidad de medidas estructurales. “La Argentina está careciendo de política industrial”, aseguró, y reclamó acciones concretas para revertir la tendencia negativa.

Uno de los principales desafíos señalados es la competencia con productos importados, especialmente de origen asiático. Del Re subrayó que la disputa es desigual: “No está compitiendo una empresa contra otra, está compitiendo una pyme argentina contra toda la política industrial de un país”.

El dirigente explicó que los productos extranjeros cuentan con subsidios, financiamiento y escala, lo que genera una desventaja para las pymes locales. Por eso, insistió en la necesidad de equilibrar las condiciones de competencia.

Finalmente, sintetizó el momento actual como crítico: “Cuando de 10 máquinas 6 están paradas estamos en un problema, de eso no hay duda”, concluyó.

