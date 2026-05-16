En “QR!” Julia Strada alertó: “La situación de la economía real va a empeorar”

En el programa “QR!”, emitido por Canal E y conducido por Pablo Caruso, la diputada nacional de Unión por la Patria y economista Julia Strada lanzó duras críticas contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la situación social y productiva del país “va a empeorar” si el oficialismo continúa profundizando el ajuste.

Durante una entrevista emitida en el ciclo televisivo, Strada aseguró que el Gobierno logró cierta estabilidad cambiaria e inflacionaria, pero advirtió que esa situación convive con un fuerte deterioro de la economía cotidiana.

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“Hay una situación absolutamente compleja en la economía real y no creo que haya tocado fondo”, afirmó.

La legisladora también cuestionó las promesas de recuperación formuladas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y consideró que el plan oficial presenta problemas estructurales.

Críticas al modelo económico de Milei

A lo largo de la entrevista, Strada sostuvo que las medidas económicas impulsadas por la administración libertaria no están generando el crecimiento prometido y alertó sobre las consecuencias sociales del ajuste fiscal.

Según explicó, el consumo continúa deprimido, las provincias enfrentan problemas financieros y distintos sectores productivos atraviesan dificultades cada vez más profundas.

“No parece haber vectores que indiquen una mejora del consumo ni de los salarios”, señaló.

Además, afirmó que el Gobierno ya comenzó a mostrar señales de tensión fiscal y mencionó recortes presupuestarios, caída de la recaudación y dificultades para sostener gastos básicos en varias provincias.

La respuesta a Luis Caputo

En otro tramo del reportaje, la economista analizó recientes declaraciones de Luis Caputo, quien había planteado que en los próximos meses comenzará una etapa de “retroalimentación positiva” para la economía argentina.

Strada rechazó ese diagnóstico y aseguró que muchas de las reformas que el Gobierno considera exitosas no están teniendo impacto en la actividad real.

“Les dieron todo lo que pedían y aun así no aparecen los resultados que esperaban”, sostuvo.

También cuestionó la reforma laboral impulsada por el oficialismo y consideró que el problema no pasa únicamente por la presión impositiva o los costos laborales, sino por la falta de demanda y consumo interno.

Interna del peronismo y fragmentación política

La diputada de Unión por la Patria también se refirió a la situación interna del peronismo y destacó el funcionamiento del bloque de diputados nacionales dentro del Congreso.

En ese sentido, defendió la necesidad de reorganizar la oposición frente al escenario político actual y aseguró que el espacio logró sostener unidad en un contexto de fuerte fragmentación.

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“Seguimos siendo uno de los bloques más sólidos en un momento de muchísima dispersión política”, remarcó.

Además, cuestionó a sectores del peronismo que acompañaron algunas iniciativas del oficialismo, especialmente la reforma laboral, y consideró que hubo dirigentes que se alejaron de los valores históricos del movimiento.

El caso de la yerba mate y las críticas al modelo libertario

Sobre el final de la entrevista, Strada utilizó como ejemplo la situación del sector yerbatero para cuestionar la lógica de desregulación económica impulsada por el Gobierno.

Según explicó, la eliminación de mecanismos de regulación terminó perjudicando a productores locales y favoreciendo importaciones desde Brasil. “No entienden cómo funciona la economía real ni los sectores productivos”, afirmó.

Para la economista, el principal problema del oficialismo no es ideológico sino de diagnóstico y de comprensión sobre el funcionamiento concreto de la actividad económica argentina.

LB