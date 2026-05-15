Desde el inicio de de la presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023, se registró la pérdida de 24.437 empresas, lo que representa una caída del 4,8% del total país.

Según el último Monitor mensual de empresas elaborado por el centro de investigación Fundar, se trata de "la peor dinámica de los primeros 27 meses de un gobierno".

El relevamiento, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), muestra que la sangría de unidades productivas lejos está de detenerse. En febrero de 2026, cerraron otras 257 empresas, marcando una baja del 0,05% respecto a enero y encadenando 17 meses consecutivos de retracción mensual.

Daniel Rosato anticipó que “1.200 empresas que de acá a junio van a cerrar” por deudas, embargos y falta de ventas

Las razones de la sangría empresarial

Esta dinámica no es casual, sino el correlato directo del rumbo macroeconómico adoptado. Según Guido Zack, director de Economía de Fundar, "lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados —no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera—, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”.

La comparación interanual expone la profundidad del pozo. En relación con febrero de 2025, dejaron de operar 13.163 empresas, lo que implica un desplome del 2,6%. Con este alarmante indicador, la economía argentina sumó su vigésimo cuarta caída interanual consecutiva, consolidando un sesgo recesivo.

Sectores en rojo y el reclamo por la "cancha inclinada"

El impacto de la crisis no es uniforme, pero sí generalizado. El informe sectorial detalla que 13 de los 19 rubros económicos de la Argentina registraron caídas desde el recambio presidencial.

Entre las actividades que muestran un mayor deterioro y destrucción de empresas se destacan:

- Transporte y almacenamiento

- Actividades inmobiliarias

- Construcción (fuertemente afectada por la parálisis de la obra pública)

La vulnerabilidad no discrimina por tamaño, y la crisis ya golpea con fuerza a grandes jugadores del mercado. El informe menciona casos testigo como la firma de electrodomésticos Electrolux, la cadena de farmacias Dr. Ahorro y la cementera Loma Negra, firmas que reflejan cómo el actual contexto asfixia tanto al comercio minorista como a la industria pesada.

En este escenario, el debate sobre la apertura comercial y la competitividad local vuelve al centro de la escena. Desde Fundar señalan que el sector privado local no reclama proteccionismo ciego, sino equidad para poder subsistir.

“Observamos que los empresarios no le escapan a la competencia, pero sí reclaman igualdad de condiciones, ya que en el esquema actual el modelo económico tiende a favorecer a las importaciones por sobre la producción nacional. Por ejemplo, los productos importados no pagan Ingresos Brutos ni el impuesto al cheque, mientras que la producción local sí lo hace”, puntualizó Zack.

LM