En “QR!”, Pablo Caruso apuntó contra la represión en protestas sociales: “¿Cómo naturalizamos esto?”

En medio de una nueva jornada de protestas frente al Congreso, con jubilados y familias de personas con discapacidad reclamando aumentos y pagos adeudados, y un fuerte operativo de seguridad para evitar cortes de calle, el conductor Pablo Caruso cuestionó la situación en la previa del programa “QR!” de Canal E y denunció la creciente conflictividad social.

“¿Cómo naturalizamos esto? ¿Cómo hemos llegado a naturalizar esto?”, planteó al aire, tras mostrar imágenes de los enfrentamientos y la presencia policial en la zona.

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La movilización se dio en un contexto de reclamos por haberes previsionales y deudas en prestaciones de discapacidad, que afectan servicios esenciales como tratamientos, transporte y acompañamiento. Según se conoció, los atrasos en programas como Incluir Salud y PAMI se arrastran desde hace meses, lo que profundiza la situación de vulnerabilidad del sector.

El Ministerio de Seguridad dispuso un cordón policial con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, lo que generó momentos de tensión con los manifestantes.

Las protestas se extienden y crece la tensión social

El conductor remarcó que el reclamo no es aislado, sino parte de un escenario más amplio de conflicto social. A lo largo del programa, se repasaron protestas de jubilados, docentes y trabajadores estatales en distintos puntos del país, como Córdoba y Catamarca.

“Esto es violencia, es falta de empatía”, sostuvo, mientras se veían imágenes de forcejeos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

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En ese marco, Caruso compartió el testimonio de una mujer que participaba por primera vez en una marcha. “No lo puedo creer que yo esté acá”, dijo, y explicó que decidió movilizarse al enterarse de que docentes cobraban la mitad de su sueldo.

Durante el análisis, el economista Hernán Letcher vinculó el aumento de la conflictividad con la caída de la recaudación y los recortes en las provincias. Explicó que áreas clave como educación, salud y seguridad son las más afectadas.

En ese sentido, Caruso advirtió que la falta de financiamiento también implica el incumplimiento de leyes vigentes, especialmente en áreas sensibles como discapacidad y educación. “No es que anuncian que no van a financiar: directamente no financian”, señaló.

El patrón de regresividad sistemática en discapacidad

El programa también abordó las marchas semanales de jubilados. “Otra vez fueron reprimidos”, dijo Caruso, tras mostrar el caso de un manifestante herido que aseguró: “Vamos a salir hasta que muramos, pero de pie”.

Las protestas se extendieron además al ámbito universitario, con movilizaciones en defensa del presupuesto y reclamos salariales. Escenas similares se repitieron en distintas provincias con un denominador común: el ajuste.

LB