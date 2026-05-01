“Es una bestialidad”, Hugo Yasky cuestionó en “QR!” las políticas del Gobierno sobre salarios y servicios

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso entrevistó al diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien realizó un duro análisis sobre la situación salarial, el rol de los sindicatos y las políticas del Gobierno.

Durante la charla, Yasky cuestionó medidas recientes vinculadas a servicios básicos y lanzó una crítica contundente: “Es una bestialidad”, en referencia a la posibilidad de cortar el suministro de agua a usuarios con deudas.

Críticas por tarifas y derechos básicos

El dirigente sindical advirtió que se establecieron condiciones que permitirían interrumpir el servicio de agua a quienes acumulen más de dos meses de deuda. Según planteó, se trata de una decisión que vulnera derechos esenciales.

“En ninguna parte del mundo civilizado el acceso al agua está sujeto a este tipo de discontinuidad”, afirmó, y remarcó que se trata de un derecho humano reconocido a nivel internacional.

En ese sentido, vinculó estas políticas con una lógica “economicista” que, según dijo, no contempla las consecuencias sociales ni sanitarias.

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Yasky también denunció la aplicación de multas millonarias contra gremios que realizaron medidas de fuerza. Puso como ejemplo el caso de sindicatos que, tras convocar paros, debieron afrontar sanciones económicas que afectaron su funcionamiento.

Según explicó, estas penalizaciones impactan directamente en los recursos de las organizaciones y en los salarios de sus trabajadores. “Tuvieron que endeudarse y hasta discontinuar pagos para poder sostenerse”, aseguró.

Además, advirtió que estas medidas se enmarcan en un contexto más amplio de reformas laborales que, a su entender, restringen el derecho a huelga y debilitan la capacidad de acción sindical.

Salarios y malestar creciente

El diputado señaló que el deterioro del poder adquisitivo es uno de los principales problemas que enfrentan los trabajadores. En ese marco, sostuvo que el ajuste económico profundiza las dificultades en la vida cotidiana.

También anticipó que la situación será evaluada a nivel internacional, ya que Argentina deberá presentarse ante la Organización Internacional del Trabajo junto a otros países de la región por cuestionamientos a su normativa laboral.

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En la antesala del Día del Trabajador, Yasky destacó la necesidad de fortalecer la unidad entre las distintas centrales obreras y llamó a intensificar las medidas de protesta.

En ese sentido, mencionó la convocatoria a movilizaciones y planteó la importancia de construir un frente común para enfrentar las políticas oficiales. “Tenemos que poner en la calle la fuerza de los trabajadores para confrontar este modelo”, cerró.

LB