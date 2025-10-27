Euforia en los mercados tras las legislativas: “Es el momento de dejar flotar el peso”

En diálogo con Canal E, Eugenia Muzio, periodista especializada en economía, detalló desde el Ministerio de Economía el clima de euforia financiera y las recomendaciones de los principales bancos internacionales tras las elecciones legislativas 2025.

Mercados en alza y señales de Wall Street

Desde primera hora, el ministro Luis Caputo y su equipo se presentaron en el Palacio de Hacienda, acompañados por asesores y secretarios. “Lo único que se ve hoy es una buena reacción a los resultados de ayer, con un mercado claramente eufórico”, afirmó Muzio.

La periodista explicó que las principales entidades financieras internacionales —Bank of America (BOFA), Morgan Stanley, Citibank y JP Morgan— publicaron informes sobre el nuevo escenario. “Los bancos advierten que este rally puede durar varios días y recomiendan aprovechar el momento para comprar reservas”, señaló.

Según Muzio, el Citibank destacó “un alivio inmediato del tipo de cambio oficial”, aunque pidió cautela hasta conocer eventuales medidas sobre el dólar. Además, recordó que Citibank y JP Morgan están involucrados en negociaciones con el Gobierno argentino sobre recompras de deuda y posibles garantías del Tesoro estadounidense.

“Es el momento de sacar al peso a flotar”

Uno de los puntos más comentados fue el análisis del Banco de América, que recomendó liberar el tipo de cambio. “El Banco de América habla de que es momento de sacar al peso a flotar, de liberar las restricciones cambiarias”, subrayó la periodista. “Si hay confianza y los mercados acompañan, es ahora el momento de hacerlo”, agregó.

Por su parte, JP Morgan estimó que el riesgo país podría descender hasta los 627 puntos básicos, el mismo nivel que alcanzó en enero, cuando se dio el primer rally del gobierno de Javier Milei.

Muzio también reveló que “hubo órdenes específicas en la curva de bonos soberanos que podrían indicar recompras por parte del Tesoro”. La operación, explicó, podría estar relacionada con el Tesoro argentino o incluso con el estadounidense. “Vemos un día de mercados al alza con un Gobierno que todavía define su posición”, resumió Muzio. “Habrá que ver si dejan operar libremente al mercado unos días o si deciden intervenir comprando reservas o fijando un nuevo precio para el tipo de cambio”.

La jornada postelectoral dejó optimismo y expectativa. Los analistas coinciden en que el rumbo inmediato dependerá de la estrategia del Ministerio de Economía ante el nuevo escenario. “El Gobierno tiene ahora a los mercados de su lado; la clave será cuánto tiempo dure esta confianza”, concluyó Muzio.

