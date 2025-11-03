Eugenia Muzio: “Argentina es un país estratégico, pero sus condiciones internas espantan a las empresas”

En diálogo con Canal E, la periodista económica, Eugenia Muzio, abordó los movimientos en el gabinete de Javier Milei y el impacto que la falta de previsibilidad económica tiene en la salida de multinacionales del país.

Reacomodamientos en el gabinete y señales al mercado

Muzio comenzó repasando los últimos nombramientos del Gobierno: “Acaba de designar el ministro de Economía, Luis Caputo, al nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew”, recordó. Leu, que fue vicepresidente segundo del Banco Central y CFO de YPF, reemplaza a Pablo Quirno, quien pasará a la Cancillería.

La periodista explicó que los recientes movimientos, incluyendo el ascenso de Manuel Adorni a jefe de Gabinete y la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior, no generaron ruido financiero. “Franco era un gestor y un garante de gobernabilidad para muchos inversores, pero el mercado no reaccionó negativamente”, señaló.

Muzio agregó que “estos cambios refuerzan una señal del programa económico”, destacando que, pese a la incertidumbre política, el Ministerio de Economía busca mostrar continuidad en sus objetivos.

En cuanto al nuevo vocero presidencial, indicó que “lo que suena fuerte es alguien acreditado en Casa Rosada, un periodista cercano al Gobierno”, mientras que nombres mediáticos como Mariana Brey o Marina Calabró “hoy están bastante descartados”.

El éxodo de las multinacionales: un síntoma estructural

En su análisis publicado en Perfil, Muzio advirtió que “16 empresas pegaron el portazo en lo que va de la gestión de Javier Milei”, abarcando rubros como consumo masivo, energía y banca. Entre ellas, mencionó casos emblemáticos: Carrefour, que busca comprador; Macro, que se fue en enero; Burger King, en proceso de venta; y ExxonMobil, que vendió sus activos en Vaca Muerta.

Según Muzio, las causas trascienden lo coyuntural: “Más allá de las cuestiones de corto plazo, las razones por las que se van estas empresas son estructurales”, explicó. Argentina, dijo, “arrastra años de ruptura de contratos, alta volatilidad del dólar y una rentabilidad promedio del 3%, muy por debajo de países como Estados Unidos, donde es del 10%”.

También subrayó los obstáculos para la repatriación de dividendos: “Todavía los dividendos de stock continúan atrapados, y aunque se solucionó parte del cepo, queda un remanente importante”, detalló.

Muzio remarcó que “ninguna multinacional elige Argentina cuando decide reubicar sus filiales regionales” y que muchas optan por concentrarse en mercados “más dinámicos” como Europa o Asia.

Finalmente, la periodista planteó una paradoja: “Argentina es un país sin guerras ni crisis religiosas, estratégicamente atractivo, pero sus condiciones internas hacen que las empresas decidan irse”, concluyó.

