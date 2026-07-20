Exportaciones de vino: los espumantes argentinos impulsan la recuperación del sector vitivinícola en junio

Las exportaciones de vino registraron un desempeño alentador durante junio de 2026 y comienzan a mostrar señales de recuperación tras un período de incertidumbre para la industria vitivinícola. El crecimiento de los envíos al exterior, especialmente en el segmento de los espumantes, genera expectativas positivas para uno de los sectores más representativos de las economías regionales.

Según José Luis Belluscio, los últimos datos muestran una mejora en el comercio exterior del vino argentino, impulsada por una mayor demanda de productos fraccionados y por el fuerte crecimiento de los espumantes en los mercados internacionales.

Los espumantes impulsan la recuperación de las exportaciones de vino

"Son números que realmente están, pareciera que estuvieran empezando a funcionar de mejor manera", destacó Belluscio al analizar los resultados del último informe del sector. Según explicó, "durante el mes de junio particularmente se exportaron 17 millones 300 mil litros", un volumen que refleja una mejora en el comercio exterior de los productos vitivinícolas.

Dentro de las exportaciones fraccionadas, el dato más sobresaliente fue el desempeño de los espumantes. "Los espumantes crecieron un 89,6 por ciento en la exportación", afirmó Belluscio, quien consideró que este resultado "nos genera un poco de optimismo respecto de lo que veníamos viendo hasta hace muy poquito tiempo".

El especialista explicó que, si bien los espumantes no representan la mayor porción de las exportaciones fraccionadas, su fuerte crecimiento marca una tendencia positiva para toda la actividad y fortalece la presencia del vino argentino en los mercados internacionales.

Calidad, precios competitivos y presencia en mercados exigentes

Belluscio también resaltó la competitividad del producto argentino y reveló un dato llamativo sobre los destinos de exportación. "Hay algo de lo que se exporta de espumantes que va a Francia", señaló, al destacar que incluso un país reconocido mundialmente por la elaboración de champagne importa parte de la producción nacional.

En ese sentido, sostuvo que el éxito comercial responde a la combinación de calidad y precio. "Tenemos una muy buena calidad con una relación calidad-precio realmente excelente en el caso de los espumantes", explicó.

Además, recordó una característica distintiva de estos productos. "Son vinos con una efervescencia natural, por segunda fermentación", indicó, al destacar que ese proceso diferencia a los espumantes de otras bebidas gasificadas y constituye uno de sus principales atributos.