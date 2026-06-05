Franco Bartolacci advirtió sobre la investigación científica: "Está siendo afectada por el desfinanciamiento"

Las universidades nacionales continúan reclamando una recomposición salarial para docentes y no docentes, además del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Aunque en los últimos días se registraron avances en las negociaciones con el Gobierno, desde el sistema universitario advierten que la situación sigue siendo crítica y que el deterioro provocado por el desfinanciamiento ya comienza a reflejarse en distintos indicadores.

En diálogo con Canal E, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, analizó las negociaciones salariales con el Gobierno, alertó sobre el impacto del ajuste en las tareas de investigación y reflexionó sobre el rol de las universidades frente a la problemática de la violencia de género.

Las universidades esperan respuestas para recomponer los salarios

Bartolacci sostuvo que las casas de estudio continúan atravesando un escenario complejo y remarcó que el principal problema sigue siendo la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores docentes y no docentes.

Según explicó, "las universidades seguimos atravesando una situación muy delicada", una realidad que se agrava a medida que pasan los meses sin soluciones estructurales.

Respecto del ofrecimiento realizado por el Gobierno para avanzar en una recomposición salarial escalonada, señaló que representa un avance, aunque todavía quedan aspectos pendientes por resolver.

En ese sentido, indicó que "el atraso es realmente importante" y planteó la necesidad de recuperar mecanismos de negociación que permitan generar previsibilidad hacia adelante.

La acción judicial por la ley de financiamiento seguirá adelante

Durante la entrevista, el titular del CIN confirmó que las universidades no retirarán la presentación judicial impulsada para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Según explicó, la vía judicial forma parte de una estrategia más amplia destinada a garantizar una solución integral para el sistema universitario.

Por eso remarcó que "ese es otro camino que nosotros debemos sostener", aunque aclaró que las universidades mantienen la disposición a continuar dialogando con el Ejecutivo.

Además, señaló que cualquier acuerdo deberá contemplar no solo los salarios, sino también la actualización de becas estudiantiles, gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El impacto del desfinanciamiento ya se refleja en los rankings internacionales

Consultado sobre el desempeño de las universidades argentinas en los rankings globales, Bartolacci reconoció que los últimos relevamientos muestran una caída generalizada de las instituciones nacionales.

Si bien aclaró que suele ser prudente al analizar este tipo de mediciones, admitió que los resultados recientes reflejan consecuencias concretas del ajuste presupuestario.

Al respecto, explicó que "ese es un aspecto que claramente está siendo afectado por el desfinanciamiento", en referencia a las tareas de investigación científica.

Para el rector, una menor inversión implica menos producción científica y mayores dificultades para sostener proyectos estratégicos que aportan soluciones al país.

Incluso advirtió que "menor inversión implica también, con el tiempo, menor producción en materia de investigación", una situación que puede tener efectos de largo plazo sobre el sistema científico nacional.

La universidad y el desafío de construir una sociedad sin violencia de género

Otro de los temas abordados fue la movilización por Ni Una Menos, realizada a once años de la primera marcha y en un contexto marcado por nuevos casos de femicidios que conmocionaron al país.

Para Bartolacci, la problemática interpela especialmente a las instituciones educativas, que deben asumir un papel activo tanto en la formación como en la construcción de consensos sociales.

En ese marco, sostuvo que "ese desafío de construir una sociedad bajo otros parámetros interpela especialmente a las instituciones educativas".

Asimismo, remarcó la necesidad de impulsar cambios culturales profundos que permitan erradicar prácticas naturalizadas de violencia.

Según expresó, "hay que hacer un trabajo especialmente con los varones, desmontando una cultura machista muy consolidada", una tarea que consideró indispensable para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

El reclamo por acciones concretas frente a los femicidios

El rector de la Universidad Nacional de Rosario valoró la masividad de la movilización realizada en distintas ciudades del país, aunque advirtió que las expresiones públicas deben traducirse en políticas concretas.

Para Bartolacci, la gravedad de los casos de violencia de género exige respuestas sostenidas por parte de todas las instituciones, más allá de las declaraciones de ocasión.

En ese sentido, afirmó que "lo que no podemos seguir es contando dramáticamente muertes sin que aparezcan respuestas contundentes".

Además, consideró que el compromiso debe involucrar tanto al Poder Judicial como al Poder Político, pero también a la sociedad en su conjunto, con el objetivo de construir consensos que permitan revertir una problemática que calificó como inadmisible.

La educación como herramienta para transformar la realidad

Al referirse al rol de las universidades, Bartolacci destacó las iniciativas implementadas en la Universidad Nacional de Rosario para prevenir situaciones de violencia y promover la igualdad de género.

Entre ellas mencionó la creación de un área específica de género y sexualidades, protocolos de atención para casos de violencia y programas de formación destinados a estudiantes, docentes y personal no docente.

Desde su perspectiva, la transformación cultural requiere un compromiso permanente de las instituciones educativas. Por eso concluyó que "es central la tarea que asuma la educación en todas sus manifestaciones" para construir una sociedad libre de violencia sexista.