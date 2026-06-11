Fraude de identidad e inteligencia artificial: el nuevo desafío que pone en riesgo a empresas y organismos públicos

La evolución de la inteligencia artificial está generando nuevos desafíos para las compañías de todo el mundo, especialmente en materia de seguridad e identidad digital. Según explicó Federico Bove, VP y General Manager para América Latina, los procesos tradicionales de validación de antecedentes ya no son suficientes frente a las nuevas modalidades de fraude.

“La realidad es que hoy con el acceso a la inteligencia artificial, el tiempo, el costo y el esfuerzo de generar una identidad sintética o falsa es infinitamente menor que hace unos años”, señaló.

El ejecutivo remarcó que anteriormente las principales irregularidades detectadas durante los procesos de selección estaban vinculadas a antecedentes laborales o académicos falsificados. Sin embargo, el escenario actual es mucho más complejo. “Es relativamente sencillo construir una identidad y permitir que una persona haga una imposición de identidad falsa en un proceso de selección de personal”, explicó.

La inteligencia artificial potencia el fraude documental

Bove advirtió que las nuevas herramientas tecnológicas permiten falsificar documentos con un nivel de precisión cada vez más sofisticado. “La inteligencia artificial ya se está usando para fraguar documentos”, sostuvo, y agregó que hoy es posible replicar títulos académicos y firmas oficiales con una precisión que dificulta su detección.

Además, alertó sobre el crecimiento de las denominadas identidades sintéticas, construidas a partir de información pública y registros biométricos obtenidos en internet. “Con muy poquita información, con un video en vivo de una persona grabada en alta definición, puede construirse una identidad sintética”, afirmó.

Para el especialista, esta situación expone no solo a las empresas, sino también a los propios ciudadanos, cuyos datos personales pueden ser utilizados sin conocimiento ni consentimiento.

Monitoreo continuo y nuevas tecnologías de control

Frente a este escenario, Bove sostuvo que los controles tradicionales ya no alcanzan y que las organizaciones deberán avanzar hacia sistemas de monitoreo permanente. “La recomendación es que los métodos de control sean continuos”, aseguró.

El ejecutivo explicó que el riesgo no termina una vez concretada una contratación, ya que una identidad puede ser vulnerada posteriormente y utilizada para acceder a sistemas críticos mediante credenciales legítimas. “Porque ya es tarde”, respondió al ser consultado sobre la necesidad de actuar únicamente después de detectar una irregularidad.

Según detalló, las tecnologías de análisis de comportamiento y biometría avanzada serán fundamentales para validar de manera periódica que quien accede a información sensible sigue siendo la persona autorizada.

Finalmente, destacó que existe una brecha importante entre los mercados más desarrollados y América Latina. “Es un mundo a dos velocidades”, resumió.