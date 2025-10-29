Grave escalada de violencia en Río de Janeiro: más de 100 muertos y peleas entre Lula da Silva y el gobernador Castro

El periodista Patricio de la Barra, desde Brasil, analizó en Canal E la crítica situación que atraviesa Río de Janeiro tras la operación policial contra el Comando Vermelho. La ofensiva, que dejó más de un centenar de muertos, generó un fuerte cruce político entre el gobierno federal y la administración estadual.

Una ofensiva sin precedentes contra el narcotráfico

De la Barra explicó que los reportes oficiales sobre el número de víctimas fatales varían entre 119 y 132 personas, mientras que hay al menos 113 detenidos, incluidos dos líderes importantes del Comando Vermelho. “El más buscado de todos, sin embargo, continúa prófugo”, advirtió.

Según relató, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ordenó el despliegue de 2.500 agentes en los complejos del Alemão y La Peña, con el objetivo de frenar la expansión de las facciones narco hacia otras favelas. “La población civil está atrapada en medio de los enfrentamientos, con riesgo constante de balas perdidas”, señaló el periodista.

Choque político entre Lula y el gobernador de Río

El conflicto de seguridad se trasladó al plano político. De la Barra explicó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el gobernador Castro mantienen una fuerte diferencia ideológica sobre cómo enfrentar la crisis. Mientras el mandatario nacional propone priorizar la inteligencia por sobre la fuerza, Castro insiste en mantener la ofensiva “hasta las últimas consecuencias”.

“El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, criticó el operativo y pidió un enfoque más estratégico. Pero Castro considera que sin una acción directa no se puede detener el avance del narcotráfico”, detalló el periodista, quien también confirmó que Lula enviará blindados y recursos federales para apoyar parcialmente la operación.

Tensión en las calles y temor a una contraofensiva

La situación en Río sigue siendo de extrema tensión. “El transporte público se redujo un 70%, hay barricadas en varios sectores y los turistas permanecen encerrados en hoteles”, describió De la Barra. Además, advirtió que no se descarta una represalia del Comando Vermelho, como ha ocurrido tras la detención de cabecillas en el pasado.

Los narcotraficantes “utilizaron armas de grueso calibre y drones con explosivos” para atacar a las fuerzas policiales, un nivel de sofisticación que evidencia la magnitud del poder criminal en las favelas.

El impacto nacional y la disputa entre facciones criminales

Consultado sobre el alcance del conflicto, el periodista sostuvo que San Pablo no corre el mismo riesgo porque allí domina el Primer Comando de la Capital (PCC), rival del Comando Vermelho. “En cambio, en el norte del país, donde el Vermelho tiene más influencia, la tensión es alta”, advirtió.

De la Barra agregó que existen cerca de 6.000 presos vinculados a organizaciones criminales, lo que representa un desafío adicional para el sistema penitenciario brasileño. “Las autoridades deben evitar que las cárceles se conviertan en centros de expansión del poder narco”, subrayó.

El gobierno federal convocó un gabinete de crisis en Brasilia, mientras se espera una eventual visita de Lula a Río de Janeiro para acompañar a las víctimas.