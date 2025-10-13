Gustavo González sobre las boletas: “No hay ni informes materiales, ni tiempos procesales para hacer una nueva tirada”

En diálogo con Canal E, Gustavo Damián González, analista político, detalló los motivos legales, políticos y prácticos que explican por qué José Luis Espert seguirá figurando en las boletas a pesar de su baja como candidato.

La Justicia avaló a Santilli pero la boleta sigue con Espert

La situación generó confusión: José Luis Espert renunció a su candidatura, pero seguirá siendo la cara visible en las boletas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Según explicó González, esto se debe a una resolución judicial. “La Cámara Nacional Electoral revirtió el fallo dado en La Plata”, explicó, y detalló que la instancia superior validó que el reemplazante fuera Diego Santilli, y no una mujer como indicaba el fallo anterior basado en la interpretación de la ley de cupo.

“La ley no puede ser inconstitucional ni el decreto reglamentario tampoco”, aclaró González, por eso la Cámara impuso un criterio más textual y formal. Aun así, el cambio no implicará la reimpresión de las boletas.

“Estamos hablando de todas las boletas de la provincia de Buenos Aires que van a estar, por lo menos hasta hoy, con la cara de Espert”, señaló el analista, y justificó la decisión en “la lógica de que la democracia argentina es de partidos, no de candidatos”.

Además, advirtió que reimprimir boletas por cada renuncia o modificación sería inviable: “No hay ni informes materiales ni tiempos procesales para hacer una nueva tirada”, y agregó que, si se abriera esa posibilidad, “otros partidos políticos podrían presentar amparos para impedirla”.

Apodos, apoderados y candidaturas testimoniales

Otra cuestión que generó ruido fue la forma en que se identifica a la reemplazante. Mientras algunos medios la llaman Karen Reichard, el nombre oficial es Karina Celia Vázquez. Sobre eso, González explicó: “El apoderado debió haber hecho el trámite para que figure su apodo o nombre artístico en la boleta”. No lo hicieron porque “especulaban que todos conocían a Espert y Santilli, y no era necesario visibilizar a Vázquez”.

El caso, según el analista, no es aislado. “Pasó lo mismo cuando Niembro renunció”, recordó. La boleta siguió con su cara impresa, aunque ya no estaba en carrera. Lo mismo ocurre con las candidaturas testimoniales: “Los candidatos decían: ‘yo voy candidato, pero no voy a asumir’”.

Respecto a las críticas por candidaturas en distritos donde los postulantes no residen, González fue tajante: “Esto desgraciadamente hace muchísimo tiempo que no se respeta”, y ejemplificó con figuras como Cristina Fernández, María Eugenia Vidal y otros. “El ciudadano común le da poca importancia a dónde vive el candidato”, lamentó.

Finalmente, cuestionó que “el sistema permite que los políticos especulen con dónde les va mejor”, lo que para él debilita la representación genuina: “Juega como una especulación política: ¿dónde me va mejor? Entonces ahí me anoto”.

